После СВО украинский «этнос» рассосётся и затаится как герпес – эксперт

Максим Столяров.  
15.05.2024 19:43
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


После раздела украинского государства исчезнет и несформировавшийся украинский этнос.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После раздела украинского государства исчезнет и несформировавшийся украинский этнос. Об этом в интервью израильскому...

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«Сегодня украинский этнос как таковой еще не сформировался. Есть, по сути дела, сформированная уже нация в Галиции, но она не украинская, она галицийская. А вот то, что претендует на большую Украину, это еще формирующийся этнос.

И, судя по всему, он сформирован уже не будет, потому что в результате вот этой вот войны, которую Украина развязала в интересах Соединенных Штатов, будет уничтожено государство, и фактически рассосется этот украинский этнос, то есть часть вернется в русскость, а часть станут поляками, испанцами, португальцами, куда там уедут», – сказал Ищенко.

«Поэтому для России это вопрос не только военной безопасности, это вопрос безопасности государственной, политической, этнической, какой угодно. То есть для нее это постоянная раковая опухоль на собственных границах. Причем раковая опухоль, которая постоянно пытается пожрать российский организм», – подытожил политолог.

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