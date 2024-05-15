После СВО украинский «этнос» рассосётся и затаится как герпес – эксперт

После раздела украинского государства исчезнет и несформировавшийся украинский этнос.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня украинский этнос как таковой еще не сформировался. Есть, по сути дела, сформированная уже нация в Галиции, но она не украинская, она галицийская. А вот то, что претендует на большую Украину, это еще формирующийся этнос.

И, судя по всему, он сформирован уже не будет, потому что в результате вот этой вот войны, которую Украина развязала в интересах Соединенных Штатов, будет уничтожено государство, и фактически рассосется этот украинский этнос, то есть часть вернется в русскость, а часть станут поляками, испанцами, португальцами, куда там уедут», – сказал Ищенко.