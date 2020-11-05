05.11.2020, Москва, Владимир Гладков
 
беспредел, Выборы, Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Финансы, Экономика
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После Трампа Байдену дальше некуда взвинчивать санкции против РФ – эксперт


Американский президент Дональд Трамп в ходе своей каденции ввёл все возможные антироссийские санкции, которые были бы безболезненны и для США.

Об этом в ходе дискуссии клуба «Валдай»  заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В России существуют опасения относительно выхода США при Байдене на новый виток антироссийских санкций. В общем, это понятно, Байден в ходе предвыборной кампании говорил о том, что он усилит санкционное давление на Москву.

Но здесь Байден стоит перед довольно сложным выбором, потому что Трамп уже в какой-то мере снял все сливки антироссийских санкций, то есть, он принял все те санкции, за которые США не нужно было дорого платить. Платить в плане своих собственных экономических интересов, в плане стабильности международной экономически-финансовой системы, в плане создания всевозможных дополнительных политических рисков», – заявил международник.

«Если политика санкций в отношении России будет вводиться на новый уровень, то Байдену придётся заплатить за это намного более высокую цену, чем цена, которую платит Трамп.


Учитывая, что у Байдена будет очень много других проблем, помимо Москвы, ожидать какого-то качественного изменения санкционного давления на Россию, наверное, было бы преждевременно», – пояснил Кортунов.

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