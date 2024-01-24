После угроз загнать Сийярто в гроб в Будапеште требуют отказаться от поездки на Украину

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто получил от украинцев опасную для жизни угрозу.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает венгерский портал Index.

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Угрозы поступили накануне запланированной на 29 января встречи в Ужгороде Сийярто и его украинского коллеги Дмитрия Кулебы.

Согласно сообщению, написанному на украинском языке, министра может ожидать «взрывной прием» во время предстоящего визита.

«Венгры, мы ненавидим ваше правительство, которое продолжает делать все, чтобы мы проиграли войну. Вы думаете, что ваш министр просто приедет к нам после нападок на Украину? Мы так не думаем. 29 января их ждет взрывной прием. Бронепоезд вас не спасет. Мы рекомендуем вам сделать заказ в похоронном бюро, чтобы они могли начать изготовление гроба для Сийярто и чтобы он соответствовал его росту. Бог прощает, а украинцы нет», – говорится в послании.

При этом государственный секретарь по иностранным делам Венгрии Тамаш Менцер написал в соцсети, что угроза смерти не удерживает Сийярто от защиты интеерсов своих соотечественников.

«Те, кто думает, что сломят нас угрозами и давлением, они понятия не имеют о венграх, они нас не знают… Мы по-прежнему хотим немедленного, безоговорочного прекращения огня, мирных переговоров и мира! На поле боя нет решения, есть только мертвецы. Мир требует прекращения огня и переговоров. Мы имеем право занять такую ​​позицию. Оказание давления и угроз только делают нас сильнее», — подчеркнул Менцер.

Сам Сийярто заявил, что на пресс-конференции в Брюсселе, что угроза поступила через посольство Венгрии на Украине.

Представитель МИД Мате Пацоле уточнил изданию, что угроза смертью поступила от украинского источника в их посольстве в Киеве.

Венгерский телеканал «24» отметил:

«Это не первый случай отправки писем с угрозами перед поездкой Сийярто в Украину».

Одна из крупнейших венгерских газет Magyar Nemzet, близкая к правящей партии, опубликовала статью, в которой ставится под сомнение необходимость поездки Сийярто на Украину.

«Это украинцы, которые подожгли дом профсоюзов в Одесе по бегущим туда русским, и со смехом наблюдали, как люди выпрыгивали из горящего дома через окна, а затем забили до смерти тех, кто выжил при падении. Это украинцы, которые устроили погромы на востоке Украины против тамошнего русского меньшинства (большинства), не щадя ни женщин, ни детей, ни стариков, ни кого-либо. Это украинцы, чьим образцом для подражания и национальным героем является Степан Бандера, самый проклятый, отвратительный, садистский нацист, по сравнению с которым немецкие кадры СС были мальчиками воскресной школы, под чьим командованием во время Второй мировой войны были зверски убиты тысячи евреев и поляков», – пишет издание.

Газета считает, что поездку в Ужгород украинцы воспримут как слабость Будапешта.

«Никаких переговоров с теми и такими не ведется. Мне очень трудно принять – если это вообще возможно – что Петер Сийярто поедет туда после этого. И премьер-министр Венгрии Виктор Орбан просто не может не поехать туда. Если ты чего-то хочешь от него, от нас, то иди сюда. Потому что в Венгрии и Будапеште не принято угрожать гостю смертью», – резюмирует Magyar Nemzet .