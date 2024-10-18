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Президент Молдовы Майя Санду готовит свою страну стать второй антиРоссией после того, как Украина проиграет. Об этом в эфире интернет-канала «Слава КПСС» заявил экс-депутат парламента ПМР Дмитрий Соин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что происходит в Молдове? Там диктатура. Любой политолог, любой адекватный политик скажет, что в Молдове сегодня диктатура. Там закрыты все пророссийские и даже промолдавские СМИ. Там остались только просандовские, пронатовские, проевропейские», – сказал Соин.

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«Прямо сейчас идут обыски, задержания людей из оппозиции. И эти обыски и задержания идут уже несколько месяцев. Соответственно, мы видим, что Запад сделал ставку на установление диктатуры в Молдове. Потому что Западу Молдова нужна как логистическая база для НАТО для формирования антиРоссии номер два после Украины», – добавил политик он.