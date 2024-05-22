«После Украины Путин возьмётся за Молдову» – командующий румынской армией

Если Путин победит на Украине, за ней последует очередь Молдовы, и поэтому Румыния должна ускорить оснащение сил обороны.

Об этом заявил командующий румынской армией Георгицэ Влад в интервью «Свободной Европе», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Прогноз, который мы делаем, предусматривает и такие сценарии, как эскалация конфликтов, в том числе военного характера. Мы продолжаем делать ставку на сдерживание, создаваемое оборонительным потенциалом. Вот почему мы нажимаем на педаль, чтобы укрепить институт национальной обороны и усилить сдерживание и оборону НАТО», – рассуждал он.

По словам румынского командующего, в закон о подготовке населения к обороне необходимо внести поправки, чтобы румыны были обучены и подготовлены на случай войны с Россией, которая «воюет со всем демократическим миром».

«Российская Федерация стала проблемой для мирового порядка, для демократии. По сути, это война России с демократическим миром. Это не война с Украиной. Да, население Румынии, как и все население Европейского Союза, Европы – должно беспокоиться, и мы должны принять соответствующие меры, чтобы быть готовыми. Я лично, не обязательно как военный человек, считаю, что РФ на этом не остановится.

Если она победит на Украине, то главной мишенью станет Республика Молдова. Мы станем свидетелями напряженности на Западных Балканах. Я более чем убежден, что политика президента Путина в ближайшем будущем будет обостряться», – вещал начальник штаба обороны Румынии.