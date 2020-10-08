После успешного испытания российского «Циркона» британцы готовы «впихнуть» Украине половину своего флота

08.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Подписанный в Британии меморандум, предусматривающий переоснащение Военно-морских сил ВСУ и списание Украине в кредит ракетных катеров, крайне выгоден для Лондона, однако является грабительским по отношению к украинцам.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» завил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После успешного испытания российского «Циркона» (российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета – ред.), гиперзвука, я думаю, британцы готовы были бы продать нам (Украине – ред.) половину своего флота. Потому что он в принципе не нужен.

Это ситуация, когда появилось огнестрельное оружие, а ты смотришь на свой старый затёртый лук со стрелами и думаешь, может его еще кому-нибудь впихнуть? Они взяли сегодня и впихнули.

Скажите, какую стратегическую задачу могут решить эти катера? При наличии современного оружия, при той геополитической ситуации, в которой оказалась Украина. Если вы берете кредитные, подчеркиваю, нам же не дарят эти корабли, нам дают кредит, за который сами будут строить эти корабли, у себя оплачивать, создавать рабочие места, Украина приобретет эти корабли.

У меня возникает вопрос зачем, для решения какой геополитической задачи, мы тратим 1,2 миллиарда с процентами, для решения чего? Наверное, должна быть какая-то понятная цель финансирования?» – возмущался экс-депутат.

«А почему их нельзя построить под Николаевом?» – спросил журналист и телеведущий Евгений Попов.

«Потому что, во-первых, под Николаев никто кредиты не даёт, и не дадут. Потому что дураков нет. Есть только у нас придурки, которые не понимают, в чём национальный интерес Украины.

Придурки есть везде, но самое страшное, когда концентрация этих придурков на один квадратный метр Администрации президента превышает все мыслимые и немыслимые нормы, получаются такие решения! Причём, это же не их деньги», – заявил Килинкаров.