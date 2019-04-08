После увольнения смотрящего за судами, Порошенко советуют искать хорошего тюремного врача
Накануне решающего второго тура выборов команда Петра Порошенко трещит по швам, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Как сообщает киевское издание “Украинские новости” со ссылкой на источники в АП и юридических кругах, Петр Порошенко уволил свою правую руку Алексея Филатова, который курировал судебную систему, от обязанностей заместителя главы Администрации президента.
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“Указ об увольнении подписан – он находится в аппарате Администрации президента Украины”, – рассказал источник в АП.
По словам одного из источников, Филатов уволен в связи с подачей заявления об отставке. Филатов лишился должности в связи с тем, что не справился с поставленными задачами. Источник утверждает, что на данный момент чиновник находится за границей.
По данным источников издания, указ об увольнении будет обнародован только 21 апреля. Это связывают с нежеланием сеять панику в окружении президента.
“Это и нежелание накалять ситуацию перед вторым туром и необходимость обеспечить деятельность судебной реформы с действующим куратором”, – подчеркнул источник.
Фактическое дезертирство одного из ключевых чиновников Порошенко подтвердил экс-замглавы администрации Андрей Портнов, занимавший во времена Виктора Януковича аналогичную должность.
“Уволился и уехал зам главы администрации Порошенко Филатов. Нельзя быть таким трусливым. Если ты прошёл в этой команде длинный путь, то не можешь уйти в такой момент. В последние дни нужно идти со своим начальником до конца и проигрывать вместе. Плохой поступок”, – написал Портнов в своем телеграм-канале.
Кроме того, Портнов обращает внимание на показательное дистанциирование от Порошенко после первого тура его кума и генпрокурора Юрия Луценко.
“Друзья, это одному мне кажется, что после первого тура Генеральный прокурор резко прекратил агитацию за Порошенко?”, – написал Портнов.
Экс-чиновник также весьма скептически прокомментировал анонсированные Петром Порошенко существенные изменения в его команде.
“Команду действительно можно было бы усилить. На первом этапе может понадобиться хороший экстрадиционный адвокат, а уже чуть позже можно брать и тюремного врача”, – сьязвил Портнов.
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