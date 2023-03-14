После визита Си в Москву Кремль может заявить об остановке наступления – Вершинин

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Возможный визит лидера Китая Си Цзиньпина в Москву может ознаменоваться коренным изменением хода событий после двух ультимативных предложений к США, на которые американцы никогда не согласятся.

Об этом в интервью политологу Виталию Колпашникову заявил его коллега, живущий в ЕС экс-депутат горсовета Одессы Лев Вершинин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Сегодня, когда председатель Си уже официально глава не только партии, но и государства, глава армии, когда уже начались дочистки и замещения всех мест людьми, которым он абсолютно верит, очень много зависит от 21 марта, когда, говорят, председатель Си приедет в Москву», – сказал эксперт.

«Могу ошибаться, но мне кажется, что в ходе этого визита Москва сообщит, что она готова останавливаться на той линии, где стоит, но не отступая на линию 24 февраля 2022 года, и, естественно, опять будет отказ. Но я бы предложил обратить внимание на то, что сразу после того, как председатель Си стал официально тем, кем он стал, прозвучало: мы будем давать России столько оружия, сколько вы даёте Тайваню. Китайцы говорят об этом очень прямо. То есть прозвучало предложение о размене. Американцы его, естественно, отвергли», – сказал эксперт.

На самом деле Китай не заявлял, что будет поставлять оружие России.

«Почему США просят Китай не поставлять оружие России, в то время как они продолжают продавать оружие Тайваню?», – сказал некоторое время назад тогдашний глава МИД КНР Цинь Ган во время пресс-конференции.

Кроме того, касаясь украинского конфликта, он добавил:

«Китай не создавал кризис, он не является стороной кризиса и не предоставил оружия ни одной из сторон».