После визита Зеленского на жителей Донбасса посыпались снаряды – Пушилин

29.05.2019, Москва, Владимир Гладков

После визита новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского на передовую – обстрелы со стороны ВСУ прифронтовых населённых пунктов Донбасса только усилились.

Об этом в эфире «Первого канала» рассказал глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В последние дни, действительно, ситуация обострилась и количество провокаций со стороны вооружённых формирований Украины увеличилось. Буквально минувшей ночью с беспилотника была сброшена граната по одному из жилых районов Горловки. Была ранена женщина 70-ти лет.

Накануне был обстрелян посёлок Зайцево, тоже вблизи Горловки, обошлось без жертв, но разрушен жилой дом. До этого вечерами обстрелы на донецком, мариупольском направлении из гранатомётов, БТРов, 120-е миномёты, другое стрелковое оружие.

Поэтому, конечно, мы связываем это и с приездом Зеленского на передовую и, как мы видим, его действия, конкретные шаги уже отличаются от того, что заявлял во время инаугурации. И сейчас мы видим, что для того, чтобы действительно речь зашла о прекращении огня, о прекращении боевых действий, нужно делать что-то другое, а мы слышим, что речь заводится об увеличении и улучшении материального оснащения – это никак не слова про мир.

И, давайте будем честными, чтобы действительно прекратить огонь, нужны жёсткие меры в отношении украинских радикалов, но, по моему мнению, таких возможностей у Зеленского нет», – рассказал Пушилин.

Также глава ДНР отметил, что никаких контактов в Минске по поводу мирного урегулирования конфликта и обмена пленными пока не велось по причине саботажа их с украинской стороны.

«Никаких контактов нет, более того, в Минске встреча не состоялась одна, ждём встречу пятого числа, надеюсь, уже представители будут, потому что, чтобы был предметный разговор об обмене пленных, конечно же, нужны представители от Украины.

Ну и в целом, диалог не задавался, не задавался вопреки, наверное, нашему стремлению все эти годы диалог вести, исходя, конечно же, из интересов жителей Донбасса, но, увы, мы видели совершенно другие шаги и сейчас я бы фиксировал отсутствие каких-то улучшений в плане выполнения Минских соглашений. К сожалению, прослеживаются некие шаги, очень похожие на манипуляции, которые совершал Порошенко. Пока, увы, так», – добавил Пушилин.

Он также упомянул и о раздаче российских паспортов в Донбассе, отметив, что желающих получить документ большинство, ровно, как и при начале выдачи республикой собственных удостоверений личности.

«Получит абсолютное большинство. Наблюдается ажиотаж, есть ещё организационные сложности, потому что очереди, увы, гораздо больше, чем сейчас есть физических возможностей. Такое мы видели, когда начинали выдавать донецкие паспорта. Справимся с этим, это, безусловно, тот шаг, наверное, и тот возврат отобранных Украиной прав наших граждан, он воспринимается только позитивно», – подчеркнул политик.

Слова Курта Волкера о непризнании российских паспортов, выданных гражданам ЛДНР, глава республики назвал скорее политическими, нежели реально имеющими вес.

«Я считаю, что это больше некий политес, потому что технической возможности я не вижу, опять же, уж точно на наших граждан это не повлияет», – резюмировал Денис Пушилин.