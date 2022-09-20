После вхождении в состав РФ флаг ДНР останется – Пушилин

Жителям ДНР из подконтрольных Киеву территорий будет организована возможность голосования на референдуме, так же, как и, благодаря российской ЦИК, такая возможность будет и у граждан республики, находящихся в РФ.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Технически мы решили сделать следующим образом: четыре дня будет выделено на голосование вне участков централизованных избирательных, будут задействованы разные механизмы, чтобы максимальное количество людей могло отдать свой голос. Именно по этой причине – четыре дня. И один день уже для тех, опять же, с учетом мер безопасности, кто хотел бы все же проголосовать на полноценном избирательном участке. Также есть понимание, что ЦИК РФ поможет организовать голосование для граждан ДНР, которые находятся сейчас в регионах РФ. Что касается голосования, людей из Славянска, Краматорска, Артемовска и ряда других населенных пунктов, которые пока еще находятся под контролем Украины, то для людей, которые смогли выехать в безопасное место – то ли на подконтрольную нам территорию, то ли на территорию РФ – они смогут проголосовать. Это те варианты, те механизмы, которые предусмотрены на данный момент», – рассказал Пушилин.

Он подчеркнул, что референдум и воссоединение Донбасса с РФ является восстановлением исторической справедливости, однако обратил внимание на некоторые нюансы.

«Что касается того, как будет называться ДНР как субъект РФ – так и будет. Это абсолютно закономерно, с учётом того, что ДНР за эти 8 лет была вынуждена выстроить свою государственность, и, конечно же, у нас есть все атрибуты государства – и Конституция, и Гимн, и Герб. Что касается флага, то именно с ним наши защитники погибали, шли в бой, продолжают идти под этим флагом, защищая уже не только интересы ДНР, но и Большой России. При этом абсолютно справедливо, чтобы флаг остался, а Конституция, конечно же, будет адаптирована с учётом законодательства РФ. Что касается армии ДНР, то, конечно, она войдёт в состав российской армии – здесь тоже всё очевидно», – объяснил глава республики.

Отметим, что указом главы ДНР №582 от 20 сентября 2022 года в ДНР «в целях проведения референдума о вхождении в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ» 26 и 27 сентября объявлены выходными днями.