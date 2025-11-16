«После войны дезертиров и уклонистов полностью амнистируют» – украинский эксперт

Вадим Москаленко.  
16.11.2025 17:17
  (Мск) , Киев
Просмотров: 538
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Украинская правоохранительная система не справится с сотнями тысяч дезертиров и миллионами уклонистов, так что после окончания активных боевых действий их ждёт амнистия.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская правоохранительная система не справится с сотнями тысяч дезертиров и миллионами уклонистов, так что...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Почему никто не говорит, что будет с уклонистами и дезертирами в нашей стране? После инициатив наших депутатов – как будут встречать Россию в том же Харькове?», – зачитал ведущий вопрос зрителя.

«Я знаю, что в Харькове есть довольно много людей, которые имеют совершенно иную от генеральной линии партии и правительства точку зрения на войну. Увы, такова жизнь.

Те, кто попался ТЦК, если не нашлось сразу, изначально, тысячи долларов, чтобы решить вопрос на месте, дальше это все перерастает в какие-то абсолютно конские суммы», – жаловался Золотарев.

«Я думаю, в конце концов, если война будет остановлена, амнистируют. 300 тысяч уголовных дел у нас, даже если начнем строить лагеря с колючей проволокой, их все равно не хватит. Правоохранительная система банально не потянет», – подытожил он.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить