«После войны дезертиров и уклонистов полностью амнистируют» – украинский эксперт

Украинская правоохранительная система не справится с сотнями тысяч дезертиров и миллионами уклонистов, так что после окончания активных боевых действий их ждёт амнистия.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Почему никто не говорит, что будет с уклонистами и дезертирами в нашей стране? После инициатив наших депутатов – как будут встречать Россию в том же Харькове?», – зачитал ведущий вопрос зрителя.

«Я знаю, что в Харькове есть довольно много людей, которые имеют совершенно иную от генеральной линии партии и правительства точку зрения на войну. Увы, такова жизнь. Те, кто попался ТЦК, если не нашлось сразу, изначально, тысячи долларов, чтобы решить вопрос на месте, дальше это все перерастает в какие-то абсолютно конские суммы», – жаловался Золотарев.