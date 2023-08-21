После войны инвалиды-всушники окажутся выброшенными и нищими – киевский общественник

Вадим Москаленко .  
21.08.2023 17:56
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Воюющие на фронте ВСУшники должны быть готовы к тому, что в случае получения увечий киевский режим попросту забудет о них, как это произошло с остальными украинскими инвалидами.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский общественник, глава «Союза защиты предпринимательства» Сергей Доротич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Воюющие на фронте ВСУшники должны быть готовы к тому, что в случае получения увечий...

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«Госпитали – это страшный вопрос. Есть большой риск, что наши герои, которые потеряли конечности или получили другие травмы, могут быть забыты нашей властью.

Как властью забыты наши пенсионеры, те инвалиды, которые получили травмы на вредном производстве. Они ж получают копейки. А кто думал, даже в мирное время, об их протезировании. Если кто-то работал на химическом производстве и у него выпали все зубы, вы думаете, ему кто-то зубы поставит? Нет. Там он получал пару литров молока, пока работал, а как перестал работать, то и это перестал бесплатно получать», – отметил общественник.

«Это отношение нашего государства, нашей власти. Она нас считает просто крепостными, расходным материалом, не более того», – возмутился Доротич.

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