После войны люди в форме станут главными врагами простых украинцев – Бондаренко

Вадим Москаленко.  
28.04.2025 20:43
  (Мск) , Киев
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Беспредел, Вооруженные силы, Дзен, Криминал, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


С окончанием боевых действий ВСУшники начнут заниматься разбоем, и будут представлять опасность для простых украинцев.

Об этом на канале «Politeka» заявил политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С окончанием боевых действий ВСУшники начнут заниматься разбоем, и будут представлять опасность для простых...

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«Как только закончится война, сразу же поменяются очень многие настроения. Дело в том, что сегодня политическая повестка дня диктуется наличием войны, боевых действий, наличием страха перед ТЦК и прочее. А завтра, как только заканчивается война, меняется повестка.

Меняется политическая повестка, именно она формирует настроение граждан. И тот, кто является героем в военное время, может стать угрозой или же врагом в мирное время», – сказал Бондаренко.

Он уверен, что после войны «человек в форме» станет врагом для большинства простых украинцев.

«Человек в форме, которого сегодня все уважают, на которого сегодня молятся, представитель ВСУ, скажем так – это одно дело. В мирное время он может стать реальной угрозой, потому что те же люди в форме могут стать основой криминальных структур, могут заниматься разбоем, могут нести с собой угрозу для безопасности отдельных граждан и прочее.

Когда сегодня говорят, что военные имеют большой шанс на то, чтобы возглавить политическую жизнь страны, а я не уверен, на самом деле. Потому что одно дело – это оценивать ситуацию, отталкиваясь от расстановки сил 25 апреля 2025 года, другое дело – это, например, заглянуть в август-сентябрь 2025 года. Это могут быть две абсолютно разные страны, абсолютно разных способа мышления у людей», – подытожил политолог.

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