После войны миллионы ВСУшников останутся без выплат – депутат Рады

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Получающие ранения и возвращающиеся с войны искалеченные ВСУшники для получения выплат по ранениям вынуждены месяцами собирать кучи документов и выбивать причитающееся у равнодушных чиновников.

Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявила депутат Рады Оксана Билозир, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каждый ветеран должен почувствовать заботу, а их, по оценкам Министерства по делам ветеранов, на конец войны может быть 4 миллиона человек. И эта забота не должна быть декларативной. Но на деле проблемы возникают у военных, у ветеранов уже в воинских частях, уже в больницах. Когда они туда поступают, они просто борются за свою жизнь, а оказывается, им надо было подать рапорт, чтобы выплатили средства за ранения, надо было целую кипу документов собрать. И никакие здесь помощники не помогут, пока не будут созданы целые юридические отделы в воинских частях», – возмутилась депутат.

Она подчеркнула, что многие искалеченные вынуждены месяцами добиваться выплат по ранениям.

«Когда рапорт командир не подписывает по 4 месяца, когда потом в министерстве 4 месяца в очереди стоишь, чтобы выплатили. Ко мне обратились ребята, которые полтора года не могут получить средства за ранения», – резюмировала Билозир.