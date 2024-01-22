После войны многие «смотрящие в прицел» на Россию поедут туда на заработки – украинский политолог

Анатолий Лапин.  
22.01.2024 14:59
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Общество, Россия, Украина


Большое количество тех, кто сегодня проклинает Россию , через короткое время забудут обо этом.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Большое количество тех, кто сегодня проклинает Россию , через короткое время забудут обо этом....

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По мнению Бондаренко, года-двух хватит на то, чтобы страсти утихли и ненависть ушла.

«Я знаю, что пройдет год-два после войны и те же люди из минспорта будут ездить в Россию, точно так же пожимать руки тем, кого они сейчас проклинают. Я историк по образованию, не одну войну препарировал таким образом, изучал, что было после войны», – сказал эксперт.

«Когда во время войны кричали, что никогда, все, это на веки уже, никогда мы не будем братьями, не будет никогда между нами никаких, пока не отомстим и так далее. Проходил год-два, и все забывали про месть.

Скажу крамольную вещь – значительное количество людей, которые сегодня воюют на войне, которые смотрят на Россию в прицел, если только наступит мирное время, значительное количество будет ехать на заработки, в том числе в Россию», – заявил Бондаренко.

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