«После войны на Донбассе ничего живого не будет» – Зеленский по скайпу клянчил на конференции в Мюнхене

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Странам западного блока срочно необходимо многократно увеличить помощь Киеву.

Об этом в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности по видеосвязи заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нет альтернативы украинской победе. Нет альтернативы Украине в ЕС. Нет альтернативы Украине в НАТО. Нет альтернативы нашему единству. Поэтому нет и не будет альтернативы тому, чтобы избавиться от российской агрессии окончательно, освободить землю и людей. Мы должны освободить Украину и Европу. Потому что, когда российское оружие нацелено на нас, оно уже нацелено на наших соседей. Может ли Европа быть опросом компромисса? Нет. Мы должны освободить от российской агрессии каждую европейскую институцию, и каждую сферу мировой экономики. Потому что только тогда будет шанс на нашу свободу и расширение наших границ на восток», – сказал Зеленский.

Он обвинил Россию в поставках военных ядерных технологий Ирану и призвал Запад активизировать помощь ВСУ.

«Нам необходимо поспешить. Нам нужна скорость наших договорённостей, наших поставок, скорость решений, чтобы ограничить российский потенциал. Нет альтернативы скорости, потому что от неё зависит жизнь. Пока мы ведём переговоры, как усилить свою оборону современными танками, Кремль думает, как задушить Молдову. Когда мы убеждаем, что Украине необходима боевая авиация, Россия уже убедила иранский режим, и результатом являются не только иранские дроны в украинском небе, но и что-то, чем Кремль заплатил. Вы уверены, что это только деньги? Или мир столкнётся с обогащённым иранским режимом? До какой степени? Девяносто, девяносто два, или сто процентов?» – стращал Зеленский.

Он поделился своим видением будущего Донбасса.

«После этой войны на Донбассе ничего живого не будет. Я сейчас про людей и инфраструктуру. Именно такие действия у него, именно так действовал Гитлер во время Второй мировой войны, используя авиацию и бомбардировщики. Мы понимаем, что они делают, и если будем успевать с партнёрами быть более мощными, то деоккупируем раньше. Если будут замедлены процессы (поставок западного вооружения Украине – ред.), есть риски просто разрушения всего Донбасса, но потом мы всё равно всё деоккупируем», – заверил Зеленский.

В конце речи он заверил западных «партнёров», что коррупции на Украине якобы нет – очевидно, это связано с упрёками по поводу разворовывания помощи в Киеве.

«Глубокой коррупции на Украине нет. Эта война многое вымыла, многие сбежали из нашей страны. И, если быть откровенным, многие остались с оккупантами по собственной воле, и такой информации очень много. Наше послевоенное общество не простит никаких коррупционных шагов. И поэтому я уверен, что мы это поборем. Параллельно есть реформы, у нас антикоррупционная система одна из мощнейших в Европе. У нас много институций. Эта система будет на сто процентов работать», – обещал Зеленский, выпрашивая деньги и оружие.