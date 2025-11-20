После войны страны-импортёры погонятся за российским оружием, избавляясь от американского – Подоляка

Передавая Киеву всё новые и новые системы вооружений, Запад становится более беззащитным перед Россией.

Об этом в эфире видеоканала Metametrica заявил военный обозреватель, блогер Юрий Подоляка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Система ПВО противника всё менее и менее эффективна не только из-за нашей численности, но и из-за того, что мы используем улучшенные алгоритмы применения наших устройств, и противник это подтверждает.

Недавно один из украинских генералов заявил, что эффективность «Пэтриотов» упала с 42 до 6%. «Пэтриоты» другие стали?.. Наши те же самые ракеты начали по другим алгоритмам работать.

Надо сказать спасибо нашим специалистам ПВОшникам, солдатам, инженерам. Оружие противника одно и то же – те же «Атакамс», «Шторм шедоу», вначале их эффективность очень большая, а потом становится исчезающее малой. Находятся нужные алгоритмы и возможности их нейтрализации.

Из-за этой войны, противник, передавая Киеву всё новые и новые системы вооружений, становится более беззащитным перед нами. После войны, я уверен, экспорт российского вооружения обгонит американский. Потому что мы научились этими и новыми системами воевать так, как никто в мире, и имеем алгоритмы эти», – сказал Подоляка.