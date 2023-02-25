«После войны Украина станет безжизненной пустыней» – глава Тернопольского облсовета

Тарас Стрельцов.  
25.02.2023 21:29
  (Мск) , Львов
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Война, Дзен, Общество, Украина


Киев должен стремиться получить как можно больше западного оружия для того, чтобы превратить территорию Украины в безжизненную пустыню.

Об этом в эфире телеканала NTA заявил глава Тернопольского облсовета Михаил Головко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев должен стремиться получить как можно больше западного оружия для того, чтобы превратить территорию...

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«Каждый день мы платим кровью лучших из лучших наших ребят и девчонок, дети становятся сиротами. Самое важное, то у нас есть – это нация. Да, мы можем выбить врага, восстановить нашу территорию, вернуть землю.

Но это будет пустыня без украинцев, когда выбьют лучших из лучших. А миллионы выехали, и не вернутся. Вот в чём будет беда», – сказал Головко.

По его мнению, чтобы такое «возвращения» прошло быстрее, Киев должен жёстче требовать у Запада поставок нового оружия.

«Даже американцы, когда смотрели кадры, как украинцы тянули на тракторах эти танки, они себя вспомнили, как они в своё время против Британии воевали за независимость Америки.

США не могут нам не помогать, потому что их распнут их же избиратели, которые за Украину. И потому сегодня уникальная возможность.

Без оружия не сможет скоро закончиться война, мы не сможем быстро освободить. Только на одно Запорожское направление, как сказал Залужный, необходимо минимум 300 танков, 500 пушек, 700 БМП, а на всю линию фронта в четыре-пять раз больше.

Поэтому мы не имеем права молчать, а имеем права требовать. Потому что нас разоружили, забрали ядерное оружие. Да, выполняйте Будапештский формат», – резюмировал глава Тернопольского облсовета.

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