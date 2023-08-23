После войны Украину придется заселять мигрантами – Бортник

В следующем году Украину ждет серьезный кризис в коммунальной сфере, потому что обслуживать ее будет некому.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас уже нет жирка, я буквально перед программой говорил с социологом – с тем социологом, который работает со статистическими данными. Это взрослый человек, которому 50, он говорит: «У меня нет ответа, как мы сможем существовать дальше и восстанавливаться». В ситуации, когда у нас в 2,5 раза пенсионеров больше, чем детей, когда у нас населения работоспособного возраста осталось не больше 10 миллионов человек. Мы даже после войны не способны будем восстанавливаться самостоятельно, нам нужно будет приглашать мигрантов для того, чтобы банально давать руки и все остальное. Социолог прогнозирует, что уже в следующем году у нас начнется серьезный кризис в коммунальной инфраструктуре по многим направлениям в связи с банальным отсутствием рук, людей, которые бы обслуживали эту инфраструктуру городов и всего остального», – сказал эксперт.

«У нас давно уже нет собственных ресурсов, половина бюджета – это доходы за счет внешней помощи. Это гранты, кредиты, все остальное. Мы способны поддерживать нынешний уровень жизни только в случае сохранения внешней помощи. Без сохранения или с ухудшением внешней помощи мы вынуждены будем отказываться от многих социальных стандартов», – заявил Бортник.