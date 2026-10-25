После войны ветеранам не скажут «мы вас туда не посылали» – командир «Пятнашки»
Ветераны СВО в структурах власти нужны для того, чтобы после завершения войны чиновничий аппарат не забыл об их существовании.
Об этом в беседе с экс-спикером армии ДНР полковником Эдуардом Басуриным заявил командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра «Абхаз» Авидзба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Скажи о новой элите, о которой президент говорит. Вот люди с боевым опытом должны идти в политику?», – спросил Басурин.
«Ну, сегодня у нас много примеров. И мы, когда встречаемся где-то на форумах, я их по-братски кусаю. Говорю: вы официальные пятисотники, война не закончилась, вы ушли.
А мы в другом. Но это же дальновидность нашего государства. Сегодня этих людей взяли для того, чтобы когда мы вернемся, были те, кто нас поймут, и которые будут за нас говорить.
Потому что пока идет война, свято место пусто не бывает, они же все будут сидеть, и ты когда вернешься, тебе никто не уступит, и никто тебя не поймет. И чтобы с нами на одном языке говорили, максимально создают тех людей, кто сегодня из войны», – сказал Авидзба.
«Поэтому есть и губернаторы, и полпреды – это те, которые будут с нами говорить на одном языке, и они сегодня необходимы.
Как бы мы ни пытались искать почему и как, это мы поймем, когда будет победа, и мы начнем возвращаться, будут люди, которые не будут говорить: «мы вас туда не отправляли». Как про тех же афганцев тогда говорили.
Ветераны не будут собираться в кучу, чтобы куда-то прорваться и донести свой голос. Уже наши голоса находятся на федеральном уровне.
Они отстояли страну, и значит, они могут взять на себя ответственность, нести её дальше. Самое главное слово – ответственность. Ну, они воспитывают их там. Их очень долго готовят, кропотливо готовят. В них максимально накачивают знания», – добавил он.
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