После войны ветеранам не скажут «мы вас туда не посылали» – командир «Пятнашки»

Максим Столяров.  
25.10.2026 19:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Ветераны СВО в структурах власти нужны для того, чтобы после завершения войны чиновничий аппарат не забыл об их существовании.  

Об этом в беседе с экс-спикером армии ДНР полковником Эдуардом Басуриным заявил командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра «Абхаз» Авидзба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ветераны СВО в структурах власти нужны для того, чтобы после завершения войны чиновничий аппарат...

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«Скажи о новой элите, о которой президент говорит. Вот люди с боевым опытом должны идти в политику?», – спросил Басурин.

«Ну, сегодня у нас много примеров. И мы, когда встречаемся где-то на форумах, я их по-братски кусаю. Говорю: вы официальные пятисотники, война не закончилась, вы ушли.

А мы в другом. Но это же дальновидность нашего государства. Сегодня этих людей взяли для того, чтобы когда мы вернемся, были те, кто нас поймут, и которые будут за нас говорить.

Потому что пока идет война, свято место пусто не бывает, они же все будут сидеть, и ты когда вернешься, тебе никто не уступит, и никто тебя не поймет. И чтобы с нами на одном языке говорили, максимально создают тех людей, кто сегодня из войны», – сказал Авидзба.

«Поэтому есть и губернаторы, и полпреды – это те, которые будут с нами говорить на одном языке, и они сегодня необходимы.

Как бы мы ни пытались искать почему и как, это мы поймем, когда будет победа, и мы начнем возвращаться, будут люди, которые не будут говорить: «мы вас туда не отправляли». Как про тех же афганцев тогда говорили.

Ветераны не будут собираться в кучу, чтобы куда-то прорваться и донести свой голос. Уже наши голоса находятся на федеральном уровне.

Они отстояли страну, и значит, они могут взять на себя ответственность, нести её дальше. Самое главное слово – ответственность. Ну, они воспитывают их там. Их очень долго готовят, кропотливо готовят. В них максимально накачивают знания», – добавил он.

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English version :: Читать на английском После войны ветеранам не скажут «мы вас туда не посылали» – командир «Пятнашки»

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