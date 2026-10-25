Ветераны СВО в структурах власти нужны для того, чтобы после завершения войны чиновничий аппарат не забыл об их существовании.

Об этом в беседе с экс-спикером армии ДНР полковником Эдуардом Басуриным заявил командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра «Абхаз» Авидзба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Скажи о новой элите, о которой президент говорит. Вот люди с боевым опытом должны идти в политику?», – спросил Басурин.

«Ну, сегодня у нас много примеров. И мы, когда встречаемся где-то на форумах, я их по-братски кусаю. Говорю: вы официальные пятисотники, война не закончилась, вы ушли. А мы в другом. Но это же дальновидность нашего государства. Сегодня этих людей взяли для того, чтобы когда мы вернемся, были те, кто нас поймут, и которые будут за нас говорить. Потому что пока идет война, свято место пусто не бывает, они же все будут сидеть, и ты когда вернешься, тебе никто не уступит, и никто тебя не поймет. И чтобы с нами на одном языке говорили, максимально создают тех людей, кто сегодня из войны», – сказал Авидзба.