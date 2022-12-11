После войны Запад обязательно скажет Украине «Лавэ верни!» – киевский экономист

11.12.2022  15:17 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Политика, Украина, Финансы


Киевскому режиму будут давать деньги до тех пор, пока не придёт время платить по счетам всеми оставшимися на Украине ресурсами.

Об этом в эфире канала «Мрия» заявил лидер партии «Союз левых сил», киевский экономический эксперт Максим Гольдарб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевскому режиму будут давать деньги до тех пор, пока не придёт время платить по...

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«Вам будут давать деньги ещё и ещё только в том случае, если знают, что за вами куча недвижимости, которая вам от кого-то досталась, какие-то права, роялти, либо права наследования на какие-то активы.

В таком случае вас будут сужать деньгами для того, чтобы, когда придёт момент, постучать вам и сказать: «Лавэ верни, с процентами, а если не можешь, тогда будь добра, эти квартиры, эти права и т.д. отдай нам, твоим кредиторам», – сказал экономист.

«С Украиной это и планируется. Это не секрет ни для кого. Погружают её в долговую яму именно для этого. Там несколько аспектов – рынок неплохой, активы хорошие, как ни крути, наша страна великолепна по залежам руд, по пресной воде, которая скоро станет очень дорогим достоянием человечества, даже по углям.

Есть газовые месторождения, урановые, земля, которая 2 года назад законом, принятым зелёным большинством, выставлена на продажу. Так что я отлично понимаю, зачем дают эти кредиты, и чем потом это всё закончится», – объяснил Гольдарб.

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