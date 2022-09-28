После воссоединения Донбасса с РФ необходим полный аудит военных снабженцев – Мирошник

28.09.2022  19:49 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

С вхождением республик Донбасса в состав РФ, прежде всего, необходимо провести полную ревизию снабжения обоих военных корпусов.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С вхождением республик Донбасса в состав РФ, прежде всего, необходимо провести полную ревизию снабжения...

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«Когда мы пройдём через этот важный исторический момент, дальше мы захотим получить тот результат, на который действительно рассчитываем. А мы рассчитываем, конечно же, на вопросы безопасности, что рядом с нашими бойцами станет уже полноценная российская армия, что они станут непосредственно её членами, решатся многие вопросы.

То есть, ребята должны быть достойно одеты-обуты и социально защищены, уже должны быть сняты вопросы с границами и проведён аудит. Там, где было тёмненько, серенько, куда не смотрели, нужно будет внимательно на эти места посмотреть, потому что, оставив это, мы далеко не дойдём», – отметил он.

«Мы потом продолжим в этой студии разбираться, почему такие каски, почему такие рюкзаки, почему башмаков нету, почему «Мосинки», в конце концов. Это должно всё быть, и если будет ещё большой контингент, плюс 300 тысяч, его нужно достойно одеть-обуть и дать возможность ребятам воевать по полной, так, как они умеют», – сказал Мирошник.

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