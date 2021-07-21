21.07.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Запад, Идиотизм, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса
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После всех самоистязаний: Украина обречена на возвращение к России – киевские политологи

Новости УкраиныУкраина может придумывать массу концепций своего развития с векторами, направленными хоть на запад, хоть...

Украина может придумывать массу концепций своего развития с векторами, направленными хоть на запад, хоть на восток, но все равно – обречена жить по соседству с Россией. Поэтому ей придется рано или поздно искать компромиссы с этой огромной страной.

К такому выводу в эфире интернет-канала «Капитал» пришел политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно придумать кучу экзотических концепций разных и потом, в результате, прийти, все-таки, к тем, которые лежат на поверхности. Все-таки, есть огромное государство на востоке, с которым у нас более тысячи километров общей границы, и никуда мы географически не денемся друг от друга, и придется рано или поздно искать компромиссы. Рано или поздно. Лучше рано, чем поздно», – заявил Бондаренко.

Согласившийся с его тезисом коллега Дмитрий Джангиров вспомнил старый анекдот как альтернативу жизни в соседстве с РФ.

«А в качестве альтернативы этой тысячекилометровой границы можно рассказывать анекдот, как девочка на Западной Украине прибегает в 61-м году к дедушке и говорит: «Дедусь, москали в космос полетели. – Все?». Ну, это альтернатива, можно верить, что этот анекдот когда-то станет реальностью», – иронически резюмировал Джангиров.



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