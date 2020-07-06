После всплытия Турчинова сразу запахло российским вторжением

06.07.2020, Киев, Игорь Петров

Стоило бывшему секретарь СНБО Александру Турчинову возглавить избирательный штаб, созданный порошенковской партией «Европейская солидарность», как тут же зазвучали заявления о грядущем наступлении российской армии.

Об этом в эфире «CapitalTV» заявил политтехнолог Сергей Слободчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что ее [тему вторжения] хотят конвертировать точно так же, как конвертировали раньше, когда при власти были Порошенко, Турчинов и прочие. Обратите внимание – как только на поверхности всплыл Турчинов, сразу же опять зазвучала любимая тема о вторжении, стратегия осажденной крепости: враг у ворот и все должны объединиться вокруг гетмана, он же будущий седьмой президент Украины.

Вокруг самопровозглашенного гетмана объединиться, потому что враг у ворот, вот оно, вторжение. У них же простые все эти темы, как двухходовки, тут не надо глубокий смысл искать. Это фирменное блюдо, другого они готовят не умеют», – сказал политтехнолог.

Отметим, что занимая несколько лет должность секретаря СНБО Украины Турчинов регулярно пророчил грядущее наступление российской армии.