01.06.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Россия, США, Украина
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После встречи с Путиным Трамп потребует от Зеленского продать Украину

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в США состоится предметный разговор по урегулированию конфликта в Донбассе.

Об этом сообщает киевский еженедельник «Зеркало недели».

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«В результате усилий Волкера, Перри, Чалого и Тэйлора окно возможностей для встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом не закрылось: Владимир Зеленский вчера получил приглашение от Дональда Трампа посетить Вашингтон с официальным визитом. Состоится он, правда, уже после  встречи американского президента с российским. Возможно, в августе-сентябре. Ясно одно: это будет не обмен флюидами. Конечно, состоится предметный разговор по урегулированию конфликта в Донбассе», – отмечается в публикации.

При этом автор статьи призывает помнить, что для Трампа Украина лишь одна из «фишек» на американо-российском переговорном столе, на котором также находятся «фишки» Сирии, Китая, Венесуэлы, Ирана.

«На фоне большой игры практичного американского бизнес-президента все эти «мост между Россией и Европой», «буферная зона, защищающая Европу от России» — олдскульная нудность. Важный вопрос к Зеленскому на переговорах: «За что Америка столько лет в Украине доллары налогоплательщиков проливала?» Пришло время реальных бизнес-проектов: земля, газодобыча, порты и т.д. К продаже земли Зеленский и его команда готовы. А страны?».

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