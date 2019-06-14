После встречи с Волкером советник Трампа увидел шанс для мира на Донбассе

14.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что существуют новые возможности для наступления мира на Донбассе, благодаря избранию президентом Украины Владимира Зеленского.

Об этом Болтон сообшил на своей странице в Twitter.

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В своем Twitter Болтон сообщил о встрече со спецпредставителем Государственного департамента США по Украине Куртом Волкером. “Мы обсудили ситуацию в Украине, и оба согласились, что избрание президентом Владимира Зеленского создает новые возможности для наступления мира на Донбассе”, – написал советник Дональда Трампа.

В свою очередь улучшение ситуации на востоке Украины Болтон назвал важнейшим условием для улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном. “Но очень важно, чтобы Россия также выполнила свою часть (обязательств) и серьезно занималась бы этим вопросом”, – добавил он.