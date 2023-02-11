После встречи с Зеленским саммит ЕС решил усилить борьбу с нелегальной миграцией

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Во второй день саммита Европейского Союза, 10 февраля, лидеры стран ЕС решили предпринять серьёзные шаги по борьбе с нелегальной миграцией. В частности, Брюссель готов финансировать оснащение стен на внешних границах ЕС.

Вопрос о миграции должны были рассматривать в первый день саммита, но обсуждение передвинули в связи с визитом Владимира Зеленского, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В прошлом году внешние границы Европейского Союза нелегально пересекли около 330 тысяч человек – это самая крупная волна за 6 лет. При этом, по данным еврокомиссара по внутренним делам, большинство из этих мигрантов не имеют права на убежище в Европе.

Еврокомиссия долгое время выступала принципиально против строительства пограничных стен. Тем не менее, оборудование для уже существующих заборов может быть профинансировано из общеевропейского бюджета. По крайней мере, такое решение уже принято касательно границы Болгарии и Турции. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что на этой границе уже установлена пограничная стена, но это пока не приносит желаемого результата.

В Европейском Союзе давно идут споры, следует ли финансировать из бюджета ЕС строительство стен и заборов вдоль внешних границ Евросоюза. Греция и Австрия настоятельно требуют этого, тогда как Германия, Люксембург и Еврокомиссия выступают категорически против. В итоговом заявлении участников саммита финансирование стен и заборов прямо не упомянуто – речь идет лишь о том, что средства ЕС следует привлечь для «создания инфраструктуры» на границах.

Своей победой итоги саммита считают в Италии. Были приняты документы о «признании особенностей морских границ» и о «сотрудничестве при поисково-спасательных операциях». По мнению Рима, это первые шаги к тому, чего итальянское руководство давно добивается на общеевропейском уровне: серьёзному ограничению деятельности неправительственных организаций, которые спасают нелегалов у берегов Ливии и затем везут их в Италию.

Ещё один итоговый документ саммита предполагает ускорение принятия решений по запросам о статусе беженца и ускоренную депортацию тех, кому было в итоге отказано. Речь идёт и о санкционных механизмах в отношении третьих стран, которые отказываются принимать мигрантов обратно.

Уже на следующий день после завершения саммита ЕС Австрия вновь ужесточила контроль на границе с Венгрией после очередного наплыва мигрантов в последние месяцы. Причём многие из них подают запрос о получении убежища в Венгрии, а затем пытаются въехать в Австрию, власти которой считают, что мигранты обязаны оставаться в той стране, где был подан запрос.

Как отмечает телеканал Euronews, решение Вены об ужесточении проверок последовало за обещанием лидеров Европейского союза выделить больше средств на камеры, беспилотники и сторожевые башни на охрану границ содружества.

Как сообщал «ПолитНавигатор», украинские беженцы в Европе конкурируют с нелегальными мигрантами.