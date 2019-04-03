После второго тура Порошенко выходит сухим из воды

03.04.2019, Киев, Игорь Петров

Президент Украины Петр Порошенко договорился со своим оппонентом на президентских выборах, чтобы тот предоставил ему возможность спокойно оставаться в Украине.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, в течение ближайших трех недель будет наблюдаться иммитация борьбы между Порошенко и Зеленским, но президентом станет Зеленский, учитывая колоссальный отрыв после первого тура.

«И понятно будет, что кандидатура Зеленского всех устраивает. Почему был выбран вариант преемника Порошенко – Зеленского? Потому что не только украинцы не хотели на второй срок Порошенко, если бы он насильно протащил бы себя на второй президентский срок, это был бы социальный бунт и реально мог бы произойти Майдан в стране. Соответственно, выбрали такой спарринг под видом протестного кандидата Зеленского. Выберут его, и украинцы уже не будут хотеть крови Порошенко, и он спокойно останется в стране”, – сказал политолог.

Также он утверждает, что США больше не хотят видеть Порошенко президентом.

“Я не знаю, что надо было бы придумать, чтобы сделать его второй раз президентом, это должны быть тотальные фальсификации, и США не признали бы результаты выборов. Поэтому мы увидим имитацию борьбы между Порошенко и Зеленским, при которой становится президентом Зеленский, ставленник олигархов, причем олигархов всех, и он гарантирует то, что Порошенко остается в стране, продолжает заниматься политической деятельностью, и никто с него не спрашивает за все то, что он в течение пяти лет сделал со страной, и он, по сути, выходит сухим из воды», – сказал Корнейчук.