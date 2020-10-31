После выборов очередь на вступление в «Слугу народа» резко рассосалась

31.10.2020, Киев, Ольга Козаченко

Результаты местных выборов, прошедших на Украине 25 октября, стали холодным душем для президента Владимира Зеленского.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевский еженедельник «Новое время».

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Издание обращает внимание, что по оценкам представителей правящей партии «Слуга народа» эта политсила в целом по стране в областных и районных советах получила преимущество, но оно оказалось совсем незначительным. При этом Зе-команда проиграла мэрские гонки почти во всех областных центрах, за исключением нескольких городов, где ее представители вышли во второй тур. В Киеве же партия не только не добралась до мэрского кресла, но и на выборах в столичный совет оказалась лишь.

«Зеленский критично оценивает результаты выборов, для него это, конечно, болезненный результат», — сказал журналу политолог Владимир Фесенко, обслуживающий интересы Зеленского.

Также отмечается, что итог выборов — поражение не только для партии власти, но и лично для президента, объехавшего в последние месяцы почти всю страну.

«Мы входим в новую политическую реальность. Очереди в Слугу народа уже больше не будет», — в свою очередь говорит политолог Николай Давидюк.

Напомним, что очень серьезный отток избирателей по сравнению с прошлогодними парламентскими выборами у партии Зеленского произошел в юго-восточных регионах. Эксперты связывают эту тенденцию с тем, что Зеленский не оправдал надежды Юго-Востока на мирное урегулирование конфликта в Донбассе и продолжил курс на саботаж Минских соглашений.