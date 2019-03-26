После выборов процесс распада Украины продолжится

26.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Украина стоит на пороге распада, процесс которого был запущен пять лет назад на Майдане.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил кинорежиссёр, гендиректор “Мосфильма” Карен Шахназаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такое ощущение, что добром эти выборы не кончатся. В 2013 году, когда начались события на Майдане, с кем-то говорили, я сказал: «Извините, но Украине конец»… Когда с «Беркутом» и так далее, то есть я имел в виду в смысле распада страны. И в принцип этот процесс происходит – Украина потеряла Крым, Украина потеряла Донбасс, Луганск.

И эти выборы, которые проходят под жёстким контролем американцев, но даже они не смогут [остановить] эти процессы разъединения. Выиграет Порошенко – всё равно начнётся полнейший кавардак, с этим не смирятся другие силы, выиграет Зеленский – эти силы не смирятся. Украина стоит на пороге распада», – заявил Шахназаров.