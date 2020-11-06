После выборов США бросят против России все силы

06.11.2020, Москва, Олег Кравцов

России не стоит ожидать позитива от итогов выборов президента Соединенных Штатов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», Московскому комсомольцу» заявил профессор МГИМО Андрей Безруков, отвечая на вопрос, что ждать России после оглашения результатов выборов.

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«Ничего хорошего нам это не сулит – кто бы ни оказался формальным победителем. Это сулит, во-первых, долгую неопределенность. И в том, насколько силы, которые придут к власти, способны управлять страной, и в том, насколько они будут договороспособными», – сказал Безруков.

По его мнению, более вероятно, что новые американские власти не будут договороспособными.

«Каждой из сил, особенно демократам, в случае прихода к власти придется доказывать, что они «крутые», что они могут доминировать, способны переломить ситуацию. В том числе – ситуацию в мире. Совершенно не ясно при этом, какие фортели они станут выкидывать.

Демократам, разумеется, захочется вернуться к ситуации, которая была несколько лет назад. Конечно, у них не получится. Это глупая мечта, мир уже ушел в другом направлении. Но они попытаются. А когда они пытались в прошлый раз, помните, что сделали с Ближним Востоком? Скорее всего, они продолжат в том же духе.

Мы для них, естественно, враг. Они бросят против нас все силы, потому что понимают, что это для них последняя попытка, что потом сил уже не будет. Со всеми вытекающими последствиями», – считает политолог.

Впрочем, он полагает, что есть «лучик света» – дескать, нужно подождать 10 лет, до следующего поколения американских политиков, у которых будет другой взгляд на мир.