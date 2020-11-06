После выборов США захлестнуло уличное насилие

06.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Пока юристы сражаются за результаты выборов президента США, сторонники одного, и другого кандидата начали переходить к столкновениям на улицах.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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«Пока юристы ведут битвы в судебных залах, простые американцы постепенно переходят к столкновениям на улицах. В Нью-Йорке тысячи людей прошли маршем по Пятой авеню. Люди вышли на улицы в Лос-Анджелесе, Сиэтле, Хьюстоне, Питсбурге, Миннеаполисе, Сан-Диего и других городах. В городе Финикс (штат Аризона) группа сторонников президента требовала объясниться за обман избирателей около избирательной комиссии в округе Марикопа», – говорится в статье.

Также отмечается, что в некоторых местах ситуация сложилась более серьезная.

«Например, в городе Портленд (штат Орегон) власти объявили народные волнения бунтом: противники президента и республиканских требований о пересчете голосов вышли на улицы и стали бить окна и чинить погромы. Полицейским силам штата дали право на использование слезоточивого газа, хотя городской полиции применять его было запрещено. Губернатор Кейт Браун также приказала привлечь для охраны порядка силы Национальной гвардии», – сообщает издание.

При этом в Сиэтле (штат Вашингтон) противники республиканцев также вышли на улицы, однако их шествие — с плакатами вроде «Остановим попытку украсть выборы» — было преимущественно мирным.

Напомним, что итоги выборов пока не подведены. Пока действующий президент Дональд Трамп отстает от своего соперника Джо Байдена. При этом глава Белого дома обвиняет своих оппонентов в фальсификациях.