После выборов Украина останется враждебной к Белоруссии

23.07.2019, Минск, Артем Агафонов

Центризбирком в Киеве еще продолжает считать голоса, но уже понятно, что этот состав украинского парламента будет означать серьезные подвижки в украинской политике. Главная из них – в стране, впервые в ее истории, одна партия гарантированно получает парламентское большинство.

Еще одна новость: в Раде будут представлены сразу два чисто политтехнологических проекта – президентская «Слуга народа» и «Голос», партии, наспех сколоченные под популярную знаменитость из разношерстных, подчас с противоположными взглядами людей. И эта разношерстность наводит на мысль, что политический балаган в этой многострадальной стране далеко не закончен.

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Белоруссия – ближайшая соседка Украины и события, происходящие там, отражаются и на внутрибелорусских процессах. Как же реагируют белорусские политики и СМИ на очередной поворот сюжета и смену декораций в украинском политическом театре?

За сутки, прошедшие после того, как закрылись избирательные участки на Украине, из всех крупных политиков Белоруссии украинскую тему так или иначе затронул лишь сам Лукашенко. Но говорил он не про выборы, а про то, что эта страна является «общей бедой» европейцев и белорусов. Так он пытался напоследок донести до завершающей свою миссию в Минске главы представительства Евросоюза несложную мысль о том, что раз уж Европа Украину «приручила» – ей за нее и быть в ответе.

Немногословны оказались и чиновники и официозные СМИ. Максимум – констатация фактов и сухие, лаконичные комментарии. По-видимому, официальная позиция еще разрабатывается, а гнать отсебятину по таким важным вопросам в этих не принято и вообще чревато проблемами. Вопрос-то щекотливый – нужно одновременно польстить украинским «партнерам» и не сильно разозлить Кремль и российское общественное мнение, при этом намекнув на собственные посреднические услуги, спрос на которые помнит и лучшие времена.

Оппозиционные и «независимые» прозападные политики и журналисты, казалось бы, более свободны в выражении своей позиции, но и тут никаких вдумчивых комментариев, аналитики и прогнозов пока не видно. Однако подача новостей из Киева здесь имеет интересные особенности.

Так, утром 22 июля главной новостью многих змагарских сайтов было не какое-нибудь белорусское событие и даже не предварительные итоги украинских выборов в целом, а прохождение в новый состав Рады одного-единственного депутата-одномандатника. Фамилия этого депутата – Игорь Гузь

. «Наша нива», главный рупор националистов, радуется его победе и с нескрываемой грустью говорит о том, что радикалов в Раде будет поменьше, а совсем уж отмороженные деятели, вроде Яроша или «Белого вождя» Билецкого лишились мандатов.

На самом деле, победа одного Гузя для змагаров значит чуть ли не больше, чем победа всех кандидатов от партии «Слуга народа» вместе взятых. Гузь тесно сотрудничает с белорусскими национал-радикалами еще, как минимум, с 2005 года, когда отсидел полторы недели в белорусской кутузке, поучаствовав в массовых беспорядках в Минске. Он – единственный из украинских политиков, кому белорусская сторона дважды надолго запрещала въезд в страну. Уже будучи заместителем парламентского комитета по международным делам, он призывал СБУ и белорусских националистов создавать сеть «патриотических организаций» непосредственно в Белоруссии.

Словом, открыто, с парламентской трибуны, склонял белорусских граждан к тому, что белорусский же УК называет «Изменой государству» и «Агентурной деятельностью». Да и вооруженные организации белорусских боевиков, участвующие в конфликте на Донбассе, тоже созданы при активной поддержке того же Гузя без всякого почтения к белорусскому уголовному праву.

Большой друг белорусских змагаров и открытый враг самой Белоруссии и дальше будет депутатствовать и вряд ли оставит белорусов в покое, продолжая лоббировать белорусских национал-радикалов в Киеве.

Впрочем, несмотря на «умеренность» новой власти и массовый вылет из Рады совсем уж «токсичных» «героев Майдана», опасность экспорта украинской «революции» в Белоруссию никуда не делась. Пусть такие, как Гузь остались в меньшинстве, но агрессивный национализм и русофобия по-прежнему остаются мейнстримом украинской политики. Может быть неонацистская «Свобода» в Раду и не прошла, но основные партии, прошедшие в нее (кроме Оппозиционной платформы) сейчас говорят примерно то же, что «Свобода» лет 6 назад. А сам Зеленский даже оказался более лояльным к белорусским боевикам из АТО. Он раздает им гражданство в то время, как Порошенко видел в них лишь сырье для войны.

Украинское государство на уровне идеологии продолжает оставаться враждебным Белоруссии и продолжает оставаться под контролем врагов как России, так и Союзного государства. И никакие встречи Лукашенко с Зеленским и сделки по углеводородам этого не изменят