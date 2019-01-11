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11.01.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Демография, Общество, Политика, Украина
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После выборов Украину может покинуть половина страны

После грядущих президентских выборов на Украине, которые состоятся в конце марта этого года, страна может потерять половину населения.

Об этом в эфире телеканала 112 , передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил известный киевский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон.

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По его словам, если украинцы поймут, что снова выбрали негодяев во власть, они станут массово покидать страну.

«Почему люди уезжают из страны? Значит, им плохо, значит, где-то им лучше. Почему те, кто здесь родились, которые любят язык, культуру, природу, свои дома, друзей, почему они все бросают и уезжают? Значит, страна плохо к ним относится. Люди едут еще и от того, что они не видят перспективы…

Эти президентские выборы в конце марта – это последняя точка, отправная точка, от которой будут плясать миллионы людей. Если опять выберут не того, если люди не увидят света в конце тоннеля, они встанут и поедут. И тогда это будет удручающе, потому что сегодня уже не могут найти специалистов на целый ряд профессий. Обычных строительных профессий. Я еще почему переживаю за эти выборы, потому что мы можем не досчитаться полстраны после них», – заявил Гордон.

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