После выборов Украину ожидает «двуглавый хохол»

06.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинский олигарх в изгнании Игорь Коломойский сделает всё, чтобы сместить ослабевшего и несамостоятельного нынешнего президента Украины Петра Порошенко.

Об этом в эфире канала «Союз Блогеров Украины» заявил заслуженный артист УССР, известный композитор Владимир Быстряков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, проблема Украины не в персоналиях, а во внешнем управлении, под которым находится страна.

«Представьте себе Тимошенко была бы эти пять лет – было бы то же самое, сейчас бы проклинали её. Был бы Зеленский – уже бы, наверное, его не было бы на этом свете, потому что он наименее защищённый из всех претендентов. Мне за него немножко страшновато даже. Он может стать разменной монетой в игре крупных игроков. Потому что, на самом деле, больших игроков двое. Это Порошенко и Коломойский. Мы сегодня пришли к этому”, – сказал Быстярков.

При это он называет Коломойского “фигурой неоднозначной”.

“Мне говорили журналисты-москвичи, что в Москве за последние годы побывали почти все политики украинские. И там их всех принимают. Об этом мало кто знает, но, кроме одного человека. Кроме Игоря Валерьевича. Его якобы в Москве не принимают. Не знаю, может быть за его излишне радикальную активность, когда он предлагал 10 тысяч долларов за каждого убитого москаля или что-то ещё. Может быть, это не нравится, может быть, что-то ещё», – отметилкомпозитор.

Также он провёл занимательную параллель с новейшей историей России.

«Тем не менее, вы знаете, есть такая параллель интересная у меня: Порошенко-Коломойский и конфликт Березовского с Абрамовичем. То же самое. Один был при власти, другой был изгнан из страны, тоже судились. Вот, как-то так история проводит какие-то аналогии. То же самое и здесь, понимаете? Порошенко у власти и олигарх, который мечтает, чтобы ему вернули «Приват», «Укрнафту». Я думаю, что, если Зеленский станет президентом, первым указом будет возвращение вот этих объектов законному владельцу», – добавил Быстяков.

Не обошёл стороной артист и вопрос о большом тираже распечатанных украинским ЦИКом бюллетеней, о чём недавно громко заявляла кандидат в президенты, глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Про запас. Это наша такая традиция. То же самое и здесь – запаслись бюллетенями, так сказать, на всякий случай. А вдруг мы выберем не одного президента, а вот так вот наберут одинаковое количество голосов в первом туре, совершенно одинаковое – 50 на 50. И вот, представьте себе, будет второй тур – тоже 50 на 50. А что остаётся делать? Только двух президентов избрать. У нас будет такой «двуглавый хохол», – отшутился Быстряков.