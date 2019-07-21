После выборов в Москве анонсируют полноценного куратора украинского направления

21.07.2019

Проходящие сегодня на Украине досрочные парламентские выборы станут рубежным событием для российских политических элит.

Об этом в своем телеграм-канале пишет российский политтехнолог Марат Баширов, в июле – августе 2014 года занимавший должность главы правительства ЛНР.

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По его словам, «напряжение от ожидания результатов выборов на Украине в Москве не меньшее, чем в Киеве».

«Сегодня, возможно, поворотный день за пятилетнюю, полную трагедий историю всей Незалежной и особенно Донбасса. Но и для элитных групп в России результат выборов – рубежный. Важен не только перевес партии Зеленского: ему необходимо общее большинство в Раде, чтобы стать полноценным президентом Украины.

В российском кейсе при доминирующем раскладе Зе на ближайшие два – три года отпадёт необходимость многоканальных коммуникаций с Киевом и кого-то Президент Путин назначит полноценным куратором украинского направления. А остальные – ну кто куда. Награды, конечно, дадут всем, но вот должности некоторых будут или пенсионными или совершенно иных тематик. Так что сегодня выбирают не только депутатов, сегодня заканчивается и кастинг в Кремле», – резюмирует Баширов.