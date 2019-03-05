«После ядерного удара РФ потребует капитуляции Запада» – Перепелица

05.03.2019, Киев, Игорь Петров

Российский Генштаб готовится к региональной войне против Запада с использованием ядерного оружия, а потому Россия якобы вышла из договора о РСМД.

Об этом на круглом столе в Киеве посвященном денонсации Договора РСМД и ее последствиям для Украины и международной безопасности заявил директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия мыслит в логике войны. Украина пытается быть святее Папы Римского. Нельзя быть большим пацифистом в условиях войны, потому что вас уничтожат, а цель России – уничтожить Украину. Она будет все делать для этого. Это имманентный конфликт в отношениях Украины с Россией, Запада с Россией. Сколько не будет существовать Россия она всегда будет пытаться уничтожить Европу потому что она построена по принципу антизапад. И в этом смысле есть большая логика в выходе из договора о РСМД”, – сказал Перепелица.

По его словам, “в логике войны”, выход из договора “губит не Россию а Европу”.

“Россия уже ведет войну против Запада, только в гибридной форме. Но в украинском опыте мы видим, что рано или поздно гибридная форма переходит в горячую. Какая цель войны России против Запада? Пересмотреть мировой порядок, создав хаос и выставив ультиматум. Россия серьезно рассчитывает использовать эти ракеты в ядерном варианте. Мы наивны если думаем, что она не применит ядерное оружие. Элементарно: демонстративный ядерный удар. Один. И после этого ультиматум Западу о капитуляции”, – утверждает эксперт.

Он уверяет, что таковы планы российского Генштаба.

“Почему Россия выходит из этого договора и шантажирует таким способом США? Потому что она готовится к региональной войне против Запада. Для этого ей надо изменить стратегический баланс с НАТО на свою пользу», – резюмировал Перепелица.

Отметим, что первыми о выходе из ДРСМД заявили США, после чего о приостановке выполнения своих обязательств, взятых в рамках договора, объявила Москва.