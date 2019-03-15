После заявления Порошенко жители приграничных районов Украины испугались за свое будущее

15.03.2019

Президент Украины Петр Порошенко, выступая в Чернигнове, рассказал местным жителям, что в их области будут проведены «испытания новейшего ракетного оружия».

Об этом пишет “Московский комсомолец”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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“Нельзя сказать, что эта новость сильно обрадовала жителей Черниговщины, которая граничит с Россией и Белоруссией. Прекрасно представляя, что такое «точность и мощность» местного вооружения, черниговцы всерьез испугались за свое будущее. Если «новейшее вооружение» не разорвет на части близ населенных пунктов, то неровен час «высокоточная ракета» залетит к соседям. И тогда можно ждать адекватного ответа”, – пишет издание.

В то же время главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко говорит, что Россия готова к ответным мерам.

“Если на самом деле эти испытания будут проходить, то они, конечно же, будут отслеживаться. И будут предприниматься меры для защиты нашего воздушного пространства. Цель — нейтрализовать угрозу, поэтому если ракеты пересекут границу, то в нашем воздушном пространстве они будут уничтожены”, – сказал Коротченко.

При этом главный редактор журнала «Аэрокосмическое обозрение» Сергей Резниченко отметил, что без кооперации с Россией деградировавший оборонный комплекс Украины не в состоянии сегодня производить ни баллистические, ни крылатые ракеты.

“Им надо по новой создавать промышленные мощности и готовить кадры. На все это требуется больше 10 лет упорной работы. А у Украины нет на это ни ресурсов, ни желания политического руководства страны тратить на это деньги — они лучше эти деньги присвоят себе. По последним данным, некоторые детали для ракет по «серым схемам» возили из России. Сколько успели ввезти — неясно, но в любом случае даже если они сделают несколько ракет, то они не будут представлять для России какой-либо угрозы. У нас мощная система противоракетной обороны”, – – подчеркнул Резниченко.