07.05.2020, Киев, Игорь Петров
 
Кризис, Медицина, Общество, Политика, Россия, Украина, Финансы, Экономика
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После Зе-карантина украинцы сломя голову побегут в гастарбайтеры


Украинское государство не дает частным предпринимателям работать в период карантина, и не помогает им пережить этот период.

Поэтому после его окончания многие будут просто вынуждены податься на заработки за рубеж.

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Об этом в эфире канала НАШ заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вся ответственность – на государстве. Предприниматели не просят снижения налогов, не просят помощи – просто дайте возможность работать. И это – очень аргументировано и логично – правительство закрыло сотни тысяч предприятий, запретило им работать. А если ты так делаешь, то сразу же давай компенсацию.

И не надо говорить, чтобы арендодатели снижали рентную плату, а взять на себя, на бюджет расходы, и выплачивать минимальную зарплату, как минимум, вынужденно уволенным, и сказать, что никаких налогов на этот период платить не надо. Это было бы нормально и логично.

А правительство говорит: мы запрещаем, но мы можем вам помочь, например, кредитами. Но это же нонсенс. Если человек лишен доходов – какие кредиты? Даже под нулевую ставку – их надо отдавать.

После окончания карантина здесь и в западных странах украинских гастарбайтеров станет намного больше», – резюмировал Виктор Скаршевский.

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