После Зеленского Украине придется выбирать между Медведчуком и Бойко

19.10.2019, Львов, Остап Тризубов

Во главе Украины нет и в ближайшие годы не предвидится представителя «проукраинских сил».

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил одиозный львовский журналист-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Кто будет после Зеленского? Необходимо уже сейчас ставить этот вопрос, потому что, если так дальше пойдет, и этот зелёный шарик сдуется, нам нужно будет быстро думать, кого ставить после него. В обойме есть несколько людей. Эти фамилии я хочу слить навсегда в унитаз. Прежде всего, имею в виду Петра Порошенко, потому что много людей считают, что можно допустить его возвращение как наиболее проукраинского. Я далек от этой мысли…

О Юлии Тимошенко даже говорить не хочу. Мне кажется, что её необходимо просто списать, поблагодарить за все, что она сделала и отправить отдыхать на берега Киевского моря. Пускай просто пишет мемуары и борется за Украину дальше, но не на первых, даже не вторых, а на третьих ролях.

Некоторые думают, что Вакарчук может быть следующим. Очень тяжело говорить о нуле. Вакарчука не существует в украинской политике. Его нет вообще нигде. Он даже не ходит в Верховную раду. Будем говорить объективно и поставим большую точку в его политической карьере. Он не политик, а неизвестно что. В нем не вижу никаких перспектив…

Кто будет претендовать на пост президента от проукраинских сил? Нет никого вообще. Выжженная земля, политическая пустыня Сахара. Абсолютно никого нет, кто условно говоря мог бы идти через три года на пост президента. Если сейчас не ставить этот вопрос, не готовить кандидата, то будет беда», – понесло Остапа.

«Боюсь своих прогнозов, потому что они имеют паскудное свойство сбываться, но кто будет на первом месте? Думаю об этом очень часто. Когда я вижу социологию, куда этот «мудрый» народ склоняется, я прогнозирую вот что: после Зеленского следующим президентом Украины может быть или Виктор Медведчук, или Юрий Бойко», – добавил Дроздов.