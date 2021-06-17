После женевского саммита российская валюта пошла в рост

17.06.2021, Москва, Олег Кравцов

Российская валюта и индекс Московской биржи росли во время и после окончания встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Известия».

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«За день увеличение показателя фондовой площадки составило 0,19% (до 3829 пунктов). Курс нацвалюты 16 июня укрепился на 0,39 рубля к доллару и на 0,55 к евро, составив таким образом к 19:15 мск 71,79 руб./$ и 87 руб./€», – отмечается в статье.

Опрошенные «Известиями» аналитики уверены, что положительное влияние на котировки и рубль от встречи двух лидеров в ближайшее время сохранится.

Так, старший экономист аналитического управления «Открытие Research» Максим Петроневич не исключает, что подорожание рубля может продолжиться, так как переговоры двух лидеров завершились в целом позитивно. При этом эксперт полагает, что на фоне вероятного укрепления доллара на мировой арене улучшение позиций российской валюты будет более заметно по отношению к евро, чем по отношению к «американцу».

А директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-​Капитал» Владимир Брагин указывает, что премия за геополитический риск, закладываемая рынком в курс, в последнее время значительно снизилась, что привело к росту рубля.

Впрочем, доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев говорит, что ответ рынка будет понятен через несколько дней после завершения саммита, когда появится реакция на заявления по итогам переговоров и сформируются определенные тренды.