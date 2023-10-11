«Последние дни Помпеи» – Чаплыга анонсирует гражданскую войну на Украине

Вадим Москаленко .  
11.10.2023 17:43
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Рано или поздно находящиеся на фронте ВСУшники не смогут терпеть происходящего в тылу беспредела – и начнут гражданскую войну.

Об этом в эфире интернет-канала «Дикий Live» заявил политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Рано или поздно находящиеся на фронте ВСУшники не смогут терпеть происходящего в тылу беспредела...

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«Нет безумнее законов, чем в последние дни Помпеи. Безумные законы о том, чтобы отменить целые религии, о языках, о памятниках.

А на каком языке фронт воюет? Я помогаю тем, кто там. Я общаюсь на русском. И они со мной, и они между собой. Фронт русскоязычный, православный. Они вообще не делят, кто-то ПЦУ, кто-то УПЦ, кто-то католик», – присочинил балабол.

«Они вообще не делят, они с уважением друг к другу. А что происходит в тылу?

Это безумие. И закончится оно гражданской, если его не остановить. Иголки ежика вовне, это когда внешняя агрессия и нужно защищать страну, а когда происходит заморозка, иголки выворачиваются вовнутрь», – уверен Чаплыга.

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