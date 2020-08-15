Последние дни Помпео в Центральной Европе

15.08.2020, Москва, Александр Ростовцев

11 августа начался пятидневный тур американского госсекретаря Помпео по государствам Центральной и Восточной Европы. В ходе визита глава внешнеполитического ведомства США посетит Чехию, Австрию, Польшу и Словению, чтобы продемонстрировать: у Америки всё ещё остаются друзья в Европе.

И в самом деле, в странах, куда обратил лыжи траченый молью, прямолинейный как рельса и совершенно не обладающий харизмой серенький госсекретарь, места у кормила власти занимают «консервы», вяло плетущиеся на аркане политики США, за исключением надрывающей пуп в бодром забеге впереди паровоза Польши.

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Главная задача центральноевропейского чёса Помпео состоит в том, чтобы заставить их полностью отшатнуться от любого взаимовыгодного сотрудничества с Россией и Китаем, поставив себя в полную зависимость от США.

Следует заметить, что незадолго до этой поездки, Помпео посетил с подобным визитом ряд стран Западной Европы с аналогичным предложением, но не получил ничего, кроме раздражения даже у своего верного союзника Великобритании.

В Чехии, Польше, Австрии и Словении Помпео сколачивает «антихуавеевский пакт», чтобы полностью убрать китайскую компанию с перспективного рынка связи стандарта 5G.

В западноевропейских странах Помпео также окучивал правительства отказаться от услуг Huawei и завершения строительства «Северного потока 2».

В Чехии Помпео откровенно проталкивает интересы компании Westinghouse ради договорняка с поставками ядерных реакторов и ядерного топлива для нового энергоблока АЭС «Дукованы».

АЭС Дукованы

В Вашингтоне всерьёз опасаются, что в чешском тендере на поставку оборудования отдадут предпочтение конкурентам из Росатома или China General Nuclear Power.

Чешского премьера и его кабинет Помпео пугал козой и нагнетал страсти, предрекая «потерю суверенитета, если вы выберете одну из этих стран».

Кроме того, Помпео в Праге зондировал почву насчёт размещения в Чехии части выводимого из Германии американского воинского контингента.

Ситуация со связью 5G в странах, выбранных Помпео для визита влияния, обстоит весьма и весьма интересно.

Антикитайский прогиб чешского руководства дошёл просто до неприличия. Прага в одностороннем порядке перестала быть городом-побратимом Пекина. Чешская правительственная делегация вдруг объявила об официальном визите на Тайвань, прекрасно зная, как на подобные инициативы реагируют в Китае. Наконец, премьер Чехии Андрей Бабиш подтвердил Помпео, что лишает Huawei и его сеть 5G поддержки в своей стране.

Но по некоторым пунктам хотелок Помпео чехи проявили удивительную стойкость.

Официальному представителю США дали понять, что граждане Чехии в подавляющем большинстве не хотят видеть иностранных солдат на своей территории, а также отказались устранить конкурентов Westinghouse из тендера на поставки оборудования для АЭС «Дукованы».

Что касается Westinghouse, то у чехов уже имеется отрицательный опыт использования топливных стержней этой компании в своих реакторах ВВР-1000 советского производства на АЭС «Темелин», когда дело дошло до аварийной ситуации. Считается, что Westinghouse не входит в число фаворитов предстоящих торгов.

Из публикаций в прессе становится ясно, что американцы привезли в Прагу договор о развитии атомной энергетики в надежде на встречное одобрение чешского кабмина, однако чехи документ отклонили, сославшись на требования Евросоюза «не давать заранее преимущества одному из участников тендера».

Наблюдатели, впрочем, полагают, что чехи могут сделать шажок навстречу Вашингтону и выбрать поставщиком ядерного оборудования для новой АЭС южнокорейскую компанию KHNP, тесно сотрудничающую с американцами, имеющую хорошую репутацию, в отличие от Westinghouse.

Не исключено также, что чехи закупят турбины для АЭС у американской компании General Electric, и тогда у заокеанского сюзерена вообще не останется неприятного послевкусия от посещения Чехии, поскольку Прага весь 2020 год вела себя очень послушно, демонтировав монумент маршалу Коневу с подачи американского посольства и завербовав в России шпиона Сафронова.

Впрочем, ситуация с поставщиками не окончательная и может быть многократно пересмотрена, поскольку новый энергоблок АЭС «Дукованы», возводимый взамен советского, должен быть достроен и введён в строй аж в 2036 году. За тендер для АЭС «Дукованы» стоит пободаться с конкурентами, поскольку контракт оценивается примерно в $6,4 млрд.

Не менее интересно, что Помпео посетил с визитом город Пльзень, совместно с коллегой из чешского МИД, возложив цветочки к монументу «Спасибо, Америка!», установленном в честь освобождения города американцами в 1945 году.

Помпео в Пльзене толкает речь у памятника “Спасибо, Америка!”

Мэр Пльзени Мартин Бакса произнёс в честь высокого заокеанского гостя прочувствованную речь, поблагодарив Америку в лице дядюшки Помпео за освобождение от нацизма.

сам памятник

Самое циничное в этой ситуации заключается в том факте, что американцы действительно заняли Пльзень, но сам город они не освобождали. Накануне этого события немецкий гарнизон города самостоятельно сложил оружие, передав контроль местному самоуправлению.

А 6 мая, когда Пльзень ещё находилась под немцами, ВВС США нанесли по городу бессмысленный бомбовый удар, унёсший жизни 67 мирных жителей. Под американскими бомбами, сброшенными на Пльзень в апреле 1945 года, погибло свыше 600 чехов.

По свидетельствам очевидцев, переживших американскую бомбёжку, американских «освободителей» горожане встречали с негодованием, без цветов и рукоплесканий, а единственной потерей американцев стал пьяный солдат, выпавший из джипа.

так чехи видели приход англо-американских войск в Пльзень

В отчёте начальника отдела специальной военной разведки Ладислава Килиана от 17 мая 1945 года отмечается, что население Пльзени к американцам относится плохо, люди ждут прихода русских войск и бригады Свободы. Немцы на глазах у чехов сжигают автомобили, ценные вещи и документы. Американцы этому никак не препятствуют, зато делятся с пленными немцами продовольствием, жевательной резинкой и сигаретами.

отчёт об антиамериканских настроениях жителей Пльзени полковника Ладислава Килиана

Таким образом, приходу американцев в Пльзени радовались одни только гитлеровцы, избежавшие советского плена и расправы со стороны местного населения.

руины Пльзени после американских бомбёжек в апреле 1945 года

Редкий холуй, этот мэр Пльзени Мартин Бакса вместе с остальными жителями. Впрочем, чего ещё ожидать от беспамятных потребителей пива и кнедликов, отрёкшихся или забывших собственных героев борьбы с фашизмом…

вверху: власть в Пльзени взята чехами до прихода американцев. внизу: американцы остановили автобус, идущий на помощь Праге

Но вернёмся к целям и задачам поездки Помпео.

Если с Чехией «всё понятно», то в трёх других странах дела обстоят не так линейно.

В Австрии, где внедрение 5G происходит ни шатко, ни валко из-за высокой платы за аренду вышек связи и отсутствие государственного стимулирования, правительство благосклонно смотрит на привлечение Huawei в развертывании сетей, оговорившись, что будет согласовывать этот процесс с партнерами по ЕС.

В Словении было объявлено о подписании декларации по 5G, причём компания Huawei предложила правительству республики провести консультации по вопросам безопасности использования связи в диапазоне 5G и подписать договор, в котором обязуется не вести несанкционированного сбора данных.

В Польше дела обстоят совсем удивительно.

Huawei уже инвестировал в её экономику более $1 млрд и планирует инвестировать еще столько же. Тем не менее, польское руководство чешет в репе, одновременно желая угодить США и не желая обидеть щедрого инвестора.

Чтобы помочь полякам принять правильное решение, посольство КНР в Варшаве разместило на своем сайте напоминашку, что «устранение Huawei означает удорожание строительства 5G в Польше в два раза, до 8,5 млрд евро, а процесс цифровизации для неё будет отложен на 2-3 года».

Из чего видно, что для трёх государств пойти на поводу Вашингтона и присоединиться к травле Huawei – значит потерять время, деньги и технологии, при том, что за лояльность США вряд ли раскошелится.

А пока что Помпео, колесящий по городам и весям Центральной Европы, несёт околесицу недостойную главы дипломатической службы влиятельного государства. По его заявлениям от 13 и 14 августа, «современные международные процессы намного опаснее холодной войны». А всё потому, что «компартия Китая запустила щупальца в экономику, политику и общественную жизнь стран Запада, как не мог Советский Союз».

Москва, мол, тоже «подрывает чешскую демократию с помощью кибератак и дезинформации, но «кампания по принуждению со стороны Пекина носит куда большую опасность».

Шли бы вы у себя дома порядок наводить, ковбои недоделанные…