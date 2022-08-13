Последние дни Украины в Артёмовске

Артемовцы не спят которую ночь. Потому что уже в течение многих недель длится кошмар, устроенный им нацистами из ВСУ, окопавшимися в этом славном донбасском старинном городке. Возможно, кто-то из жителей и приноровился засыпать под выстрелы, свисты и мгновенные взрывы «подарков» от их так называемых «защитников», но наверняка немногие. Один из местных пабликов даже выложил съемку ночного Артемовска/Бахмута: темное небо, тишина – и тут же, спустя несколько секунд – бах!

Местные жители отлично знают, откуда эти прилеты. И отношение к себе и Донбассу своих так называемых «захисныков» тоже знают прекрасно. Не так давно сопливые подонки с эсэсовскими татуировками, засевшие в одной из артемовских школ, опубликовали в соцсетях весьма откровенное видео, где они глумятся над Донбассом и матерят его.

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«Все эти ужасы, как мы все помним, начались с апреля, когда в город прибыли новые подразделения ВСУ. Которые состоят, в основном, из нацистов. В первую очередь, западенских и из центральных областей, – пишет в городском оппозиционном паблике пользователь по имени Алексей. – Именно тогда они, падлы, и начали пулять по городу и изображать так, будто это творят дэнээровцы. Но мы-то все прекрасно знаем, кто это творит».

«Абсолютно верно, – отвечает ему в комментарии жительница Людмила. – А еще сколько понаехало сюда укропских и иностранных журналюг! И «Украинська правда», и радио «Свобода», и еще канадские какие-то телевизионщики! И все буквально через несколько минут оказываются на месте взрывов и начинают свои репортажи брехливые клепать, что, мол, «рашисты» стреляют. Да какие «рашисты»?? В городе раздается выстрел, затем свист – и через несколько секунд взрыв! А борзописцы будто расписание имеют, сразу прикатывают. Впрочем, иногда даже и раньше, как было на центральном рынке. Приехали за полчаса до прилета, слонялись там неподалеку с камерами, а после «баха» тут же прискакали на место происшествия».

Нацисты тоже знают отношение к себе со стороны артемовцев. И потому считают их «коллаборационистами» и российской «пятой колонной». Особенно тех, кто не пожелал эвакуироваться по требованию властей на Украину – в неизвестность и бесправие. С отсутствием материальной помощи, пенсий, возможности устроиться на работу, на что жалуются многие из таких беженцев. Кроме того, дома уехавших подвергаются постоянным разграблениям со стороны всушников, о чем постоянно сообщают многочисленные свидетели их преступлений. А еще в соцсетях то и дело появляются сообщения взволнованных людей о пропажах родственников, выехавших по требованию военной администрации.

«Положительных результатов по поискам нет, помогите, пожалуйста, кто знает, в каком направлении искать! Мартынова Татьяна Юрьевна, 1965 года рождения, и Мартынов Николай Иванович. Были вывезены в Первомайск, дальше неизвестно, на связь не выходят», – такого рода мольбами пестрят мессенджеры.

По мере приближения союзных войск украинские вояки активизировали свою розыскную деятельность. Шмонают людей на улицах, проверяют телефоны и гаджеты, вламываются с обысками в дома. Подобным образом им удалось «разоблачить» старика, у которого в доме на стене висел красный флаг с серпом и молотом, и еще несколько человек, ведших антихунтовскую переписку в Телеграме и других «подозрительных» мессенджерах.

Правда, фактор неожиданности преследователям редко удается использовать. Артемовцы регулярно сообщают о местах проверок и предупреждают земляков, где таятся засады.

«Проверки по городу на каждом шагу. Останавливают машины и проверяют телефоны, – вот лишь один из примеров предупреждений. – Особенно будьте осторожны на Юбилейной, на повороте к выезду из города и дальше! Там очень много гестаповцев. А еще в городе закончилась питьевая вода и закрыты все магазины, где она продавалась».

Действительно, с водой в городе большие проблемы. Равно как и с электричеством, и с газом. Газа нет уже несколько месяцев, люди готовят на электроплитках, спиртовках или керосинках. По этой причине спрос на них очень вырос.

«Люди добрые, подскажите, где можно купить керосинку? – просит помощи женщина. – Мои старики не в состоянии купить что-то дорогое, а газа в хате у них на Мясокомбинате (микрорайон – В.П.) давно уже нету, и света тоже. Как и во всех окружающих хатах. Зато нациков полно, гаубиц тут понаставили».

«У нас на Собачевке были керосинки в хозмаге, – ответил безымянный комментатор. – Но их всех разобрали. И буржуйки тоже. Люди готовятся к ледяной зиме».

Действительно, зима обещает быть страшной. И без буржуек с дровяными печками тут не обойдешься. Инфраструктура города значительно разрушена. Газа в ближайшее время ожидать не приходится – во всяком случае, до занятия Артемовска союзниками. То и дело попадают снаряды в опоры линий электропередач, которые городские службы пытаются восстанавливать, но их атакуют снова и снова.

«Свет на Мясокомбинате дали. Наши электрики полезнее Бидона и Зели вместе взятых», – благодарят простых работяг местные обитатели.

О проблемах с питьевой водой мы уже писали выше. Нет интернета и зачастую связи. А укро-«защитники» продолжают методично уничтожать старинную донбасскую жемчужину.

«Уже можно говорить о том, что города практически почти нет в том виде, в каком он был еще в марте месяце, – с болью в сердце сетует артемовец Юрий К. – Вояки-укры раздалбывают его упорно и систематически. Эти их танки, которые с утра до ночи шуруют туда-сюда, разламывают наши улицы, эти их обстрелы… Как же так можно издеваться над мирными людьми?!»

Тем временем артобстрелы продолжаются, и становятся они все ужаснее и кровавее. Так, 10 августа несколько районов были обстреляны кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня «Ураган». (Эта старая система была поставлена Украине еще во времена Виктора Януковича). Попадания пришлись на центральную часть, восточный микрорайон, район «Собачевка» и район Южного озера. К несчастью, были жертвы: убито 7 человек, ранено 6. Во многих домах вылетели окна. В результате обстрелов 11 августа погибли 3 человека и получили ранения 4 мирных жителя. Атаке подверглись заречный район Забахмутка, район поселка «Цветмет» и частный сектор.

«Ничего, прорвемся, – пишет от имени артемовцев пользователь с ником Оптимист. – И когда-нибудь эти уроды ответят за все».

По последним данным, русские войска ведут бои уже на окраинах Артемовска