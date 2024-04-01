Киевские власти не опомнятся, пока русские не возьмут какой-нибудь большой город, вроде Харькова или Запорожья.

Об этом заявил экс-командир роты карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я тоже вижу эти 4 тысячи правок, у меня иногда складывается впечатление, что с таким отношением последние правки к закону о мобилизации эта Верховная рада будет принимать уже где-то в Варшаве. Они явно сейчас делают всё, чтобы случилось именно так.

Неприятные вещи, но у меня чем дальше, тем больше складывается впечатление, что пока мы действительно не потеряем какой-то город, я специально не буду каркать – Харьков, Сумы, Запорожье, неважно какой, но пока не потеряем большой город, не дойдёт», – стращал нацист.