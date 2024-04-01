Последние поправки к мобилизации Рада будет принимать уже в Варшаве – нацист Дикий

Тарас Стрельцов.  
01.04.2024 17:46
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Выборы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Киевские власти не опомнятся, пока русские не возьмут какой-нибудь большой город, вроде Харькова или Запорожья.

Об этом заявил экс-командир роты карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевские власти не опомнятся, пока русские не возьмут какой-нибудь большой город, вроде Харькова или...

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«Я тоже вижу эти 4 тысячи правок, у меня иногда складывается впечатление, что с таким отношением последние правки к закону о мобилизации эта Верховная рада будет принимать уже где-то в Варшаве. Они явно сейчас делают всё, чтобы случилось именно так.

Неприятные вещи, но у меня чем дальше, тем больше складывается впечатление, что пока мы действительно не потеряем какой-то город, я специально не буду каркать – Харьков, Сумы, Запорожье, неважно какой, но пока не потеряем большой город, не дойдёт», – стращал нацист.

«А тогда – опомнятся, тогда снова будет…ну, повторяется история 2022 года, когда по 23 февраля включительно никто не готовится к войне, все готовятся жарить шашлыки. Потом 24-го война приходит, и героизмом людей и жизнями лучших из нас затыкаем эту дырку», – возмущался Дикий в эфире львовского телеканала NTA.

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