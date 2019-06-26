Последние союзники Украины в ПАСЕ поддержали Киев заявлением

26.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Парламентской ассамблее Совета Европы делегации семи стран выразили протест против возвращения России без санкций, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Соответствующее заявление разместила на своей странице в Facebook вице-спикер ВР Украины и член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко.

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По ее словам, заявление кроме Украины поддержали также последние союзники Киева в ПАСЕ – прибалты, поляки, грузины и словаки.

“Безусловно, восстановление прав российской делегации без выполнения Российской Федерацией любых многочисленных требований Ассамблеи, противоречит основным ценностям Совета Европы и ее Уставу. Этот шаг посылает очень неправильный сигнал стране, что прибегла к вооруженной агрессии, отравлению лиц, несоблюдению прав своих граждан и стремлению дестабилизировать демократию в Европе, вместо того, чтобы способствовать ее развитию”, – говорится в заявлении.

В документе также отмечается, что делегаты этих 7 стран не имеют “никакого ответа для наших людей, как Совет Европы защищает их права, если его больше интересует защита благополучия агрессора, чем жертв агрессии и репрессий”.

“Будущее Совета Европы под угрозой в целом, потому что он теряет доверие людей, в защиту которых он должна стоять. Мы возвращаемся домой, чтобы консультироваться с нашими парламентами и правительствами о совместных действия в Ассамблее на следующих сессиях”, – говорится в заявлении.

Делегаты также отметили, что желают удачи новоизбранному Генеральному секретарю и надеются, что “она/он найдет путь для решения этого беспрецедентного кризиса доверия, который была создана на этой неделе”.

Ранее ПолитНавигатор сообщал о том, что ПАСЕ вернула полномочия делегации РФ в полном объеме.