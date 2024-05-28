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Натравив на Россию украинских марионеток и введя беспрецедентное число санкций, Запад рассчитывал обрушить русскую экономику, однако в итоге вскоре сам столкнётся с серьёзными трудностями.

Такой прогноз в авторской колонке публикует Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

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…Следующее правительство Соединённого Королевства, которое победит на выборах и сменит команду Риши Сунака, будет вынуждено столкнуться с самой крупной денежной катастрофой за последние 70 лет. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на данные британского Института фискальных исследований (IFS).

«Задача, ожидающая победителя, серьёзнее, чем те, с которыми приходилось сталкиваться любым другим правительствам, по крайней мере, с 1950-х годов», – говорится в материале.

Уточняется: совершенно независимо от того, какая политическая сила одержит победу на выборах, победители неминуемо столкнутся с высокими процентными ставками и долгами, которые будут сопровождаться низкими темпами роста. Поэтому преемникам Сунака придётся уменьшить расходы на госуслуги и увеличить налоги.

Разумеется, новое правительство сможет взять взаймы, о чём сообщает IFS. Но в таком случае возвращать долг уже никто не сможет.

Последний финансовый кризис у англичан был вызван тем, что британское правительство сильно потратилось на Первую и Вторую мировые войны, благодаря чему страну охватили стычки протестующих. Рабочая молодёжь не могла себе позволить прежний красивый образ жизни и ушла в политический андеграунд. Вот только в те времена Великобритания имела больше возможностей высасывать чужие ресурсы и наполнять бюджет, поэтому за 30 лет сумела преодолеть кризис за чужой счёт.

Однако сегодня ситуация немного иная. Сейчас идёт мировая финансовая война, и Запад больше не имеет возможности качать чужие ресурсы в достаточных объёмах. Именно поэтому англичан ждёт медленное увядание, которое приведёт примерно к тому, что было в середине прошлого века, но уже без возможности на прежние улучшения.

Это именно то, о чём говорил Владимир Путин, когда заявил, что «бал вампиров» заканчивается, и Запад больше не сможет «набивать брюхо человеческой плотью, а карманы деньгами», как это было последние столетия в Латинской Америке, Африке и Азии.

Но говорит ли это о том, что Запад ждёт крах транснациональных корпораций, владеющих половиной мира, и конец для тех десятков семейных кланов, которые владеют этими корпорациями? Нет. Они ещё долго будут барахтаться, пытаться удержать власть и соперничать друг с другом. Вот только их методы и аппетиты будут куда скромнее прежнего.

Расслоение между классами будет нарастать, пока не останутся прежние правящие элиты: приближённые к ним слуги и простые люди. Никакого среднего класса, потому что уже сегодня эта социальная группа начинает превращаться в доноров.

Как будет выглядеть некогда процветающая Великобритания и Западный мир в будущем, представить не так тяжело. Постиндустриальное общество будет менять своё направление, т.к. Западу уже не нужно будет такого количества служащих, предпринимателей и сотрудников «креативной индустрии». Не поможет даже переквалификация на другие профессии, потому что в постиндустриальной экономике, стремящейся к технократии и посттехнократии, нет места человеку «с руками». А для безработицы это куда хуже, чем было в 1960-х годах, когда возникали десятки антиправительственных субкультур, которые нарушали общественный порядок.

Так что, те бунты и протесты, которые сейчас возникают по всей Европе, – это лишь разминка перед генеральной репетицией майданов. А там и до кульминации недалеко.

Как ещё два года назад говорил Медведев:

«На улицах ухоженных европейских городов будут гореть вонючие костры из шин во славу героев Майдана».

А ведь сегодня на дворе последние тёплые деньки для западной экономики. Дальше – только хуже. Такова настоящая жизнь англосаксонского человека за собственный счёт.