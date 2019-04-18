Последний опрос перед выборами: поражение Порошенко будет разгромным

18.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Последняя предвыборная социология от группы “Рейтинг”

показывает, что Владимир Зеленский побеждает Петра Порошенко с абсолютным и некомпенсируемым отрывом, передает корреспондент ПолитНавигатора.

52% от всех внесенных в списки избирателей сказали, что будут голосовать за Зеленского, 19% — за Порошенко, еще 19% — не определились, 10% — не намерены голосовать.

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При этом, 73% среди тех, кто намерен голосовать во втором туре и уже определился с выбором, готовы поддержать Зеленского, и лишь 27% — Порошенко.

Согласно результатам опроса, Зеленский опережает своего конкурента во всех возрастных категориях. Также он является лидером среди жителей востока, юга и центра Украины. При этом на западе, как и в прошлый раз, позиции обоих кандидатов почти равны.

62% опрошенных верят, что следующим президентом Украины станет Зеленский, 17% — Порошенко. Еще 22% не определились с ответом. Даже в среде сторонников Порошенко только половина убеждены в победе своего фаворита, в то же время больше четверти сторонников Порошенко считают, что победит Зеленский.

Социологическая группа «Рейтинг» проводила исследование электоральных настроений украинцев 12-16 апреля 2019 года.

Результаты соцопроса прокомментировал на своей страничке в соцсети киевский политолог Андрей Золотарев.

“Многие интересовались опросом КМИС ранее вброшенным (принадлежащим Виктору Медведчуку – Ред) 112 каналом. Это из разряда штабной психотерапии, чтобы успокоить клиента. Использование телефонного опроса КМИС могло породить иллюзии только у самого Петра Порошенко и его штаба: действующий президент дотянул только до показателя 27,5%. Все его действия между турами добавили ему немногим более 10%. При этом за последнюю неделю Порошенко потерял 2% рейтинга «от всех избирателей», – пишет Золотарев.

По словам политолога, “в ипостаси фрика Петр Алексеевич нелеп и смешон, он явно заигрался в дебаты и анализы. Зеленский же вышел на уровень поддержки 52% от всех избирателей, что для него важно ибо дезавуирует тезис о президенте меньшинства. Примечательно, что за Зеленского будут голосовать: четверть избирателей Кошулинского, треть избирателей Гриценко, две трети избирателей Смешко, половина избирателей Тимошенко”, – добавил он.

В то же время, по словам Андрея Золотарева, результатом усилий команды Порошенко в части «минусовки» Зе является высокая мобилизация избирателей, том числе и Зеленского – 94% избирателей так или иначе намерены голосовать во втором туре, почти три четверти – определились с выбором окончательно.

“Равно нет никаких оснований говорить угрозе раскола в обществе: 76% избирателей принимают выбор своих близких, считают его нормальным, даже если этот выбор не совпадает с их собственным”, – резюмировал политолог.