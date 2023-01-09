Последний пакет американской помощи Украине. Что представляет опасность

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На днях США определились с номенклатурой новых поставок военной помощи режиму Зеленского. Попробуем определить, что из списка является самой серьёзной угрозой для группировки ZOV и гражданского населения прифронтовых территорий.

Итак:

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— 50 БМП Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 000 патронов калибра 25 мм;

Поставки БМП Bradley даже американская сторона считает недорогим заменителем танкам Abrams, которые настойчиво требует режим Зеленского. Американцы отказываются передавать танки «по техническим причинам» (вернее сказать, по причине их слабой пригодности на украинском ТВД, где от них, тяжёлых и прожорливых, будет мало толку) и поэтому предлагают альтернативу.

В целом, БМП Bradley специалисты оценивают как неудачную. Лучше всего многочисленные проблемы этой машины описывает американский военный специалист Джеймс Бертон в книге «Войны Пентагона: Реформаторы бросают вызов старой гвардии».

Бертон был независимым наблюдателем процесса создания, испытания и применения этой БМП. Эксперт рассказывает, что её разработка и конструирование со старта превратились в производственный ад, поскольку разработчики изначально задались целью сделать из Bradley универсальную «вундервафлю», постоянно дополняя её всё новыми и новыми функциями. На выходе вышло нечто громоздкое, перетяжелённое, с тесным пространством для экипажа и десанта.

Из поставленных задач сделать из машины перевозчика солдат, средство разведки и истребитель танков – толком ничего не вышло. В итоге получился БМП, который не может перевозить солдат. Разведывательная машина, которая слишком заметна и неповоротлива, чтобы вести разведку. И легкий танк с тонкой броней. При этом Bradley был буквально набит различными боеприпасами. Не стоит забывать про облегченную алюминиевую броню, которая загоралась и выделяла ядовитые испарения при полигонных тестах. Об этом стало известно из секретного отчета по испытаниям американской алюминиевой брони в Великобритании.

В результате многочисленных жалоб военных в 2018 году Конгресс принял программу разработки новой американской БМП, которая должна заменить устаревший M2 Bradley. В настоящий момент «рабочими лошадками» американских военных выступают колёсные БМП Styker, однако передавать их укровоинству США не намерены.

В общем, американцы снова разгребают свои подвалы от более ненужной техники, чтобы освободить их под новые БМП, контракт на которые был заключён в 2019 году.

25 мм пушка Bushmaster – немногое из того, что сделано по уму на этой БМП. Она мощная, скорострельная, и для неё разработан широкий спектр боеприпасов. Учитывая экзотический для Украины калибр, американцам придётся снабжать ВСУ ещё и этими боеприпасами, только усугубляя проблемы снабжения «оружейного зоопарка» подопечных.

ПТРК TOW (версия для Украины не озвучивается) – оружие старое, надёжное, хотя, как показал опыт столкновения с ним новых и модернизированных российских танков в Сирии, звёзд с неба не хватает. Система оптического подавления успешно отклоняет его ракеты, а комплекс активной защиты брони нормально отражает их атаки.

TOW может представлять опасность для наших легкобронированных машин, укреплений и небольших пехотных подразделений на открытой местности.

— 100 бронетранспортеров M113;

Гусеничные БМП, когда-то считавшиеся удачными, но теперь давным-давно устаревшие. Впрочем, если отталкиваться от расхожей фразы, что лучше плохо ехать, чем хорошо идти, – для перевозки людей сгодится.

— 55 MRAP;

— 138 ББМ «Хамви»;

Марка MRAP не указана. Впрочем, это неважно. Как показало боевое применение, что «Хамви», что MaxxPro – оказались плохо приспособленными к передвижению по дорогам Украины, особенно в период распутицы. В условиях Африки и Ближнего Востока эти бронемашины показали себя нормально.

— 18 155-мм самоходных гаубиц и 18 грузовиков;

— 70 000 155-мм артиллерийских снарядов;

Как показала практика, именно это оружие и боеприпасы наносят наибольший ущерб военным, гражданским и инфраструктуре освобожденных территорий. Правда, с учётом развёрнутой на фронте контрбатарейной борьбы, всё это уничтожается ответным огнём достаточно быстро.

— 500 155-мм снарядов Excalibur;

Хороший, точный корректируемый боеприпас с GPS и инерциальной системой наведения. В настоящий момент система наведения GPS снаряда уже испытывает на себе воздействие российских РЭБ, что заметно снижает их точность.

— 1200 155мм снарядов дистанционных противотанковых минных систем (RAAM);

— 10 000 120-мм минометных снарядов;

В номенклатуре поставок это одни из наиболее неприятных позиций, но объём их выглядит откровенно небольшим.

— 36 105-мм буксируемых гаубиц и 95 000 105-мм артиллерийских снарядов;

Очередное старьё на утилизацию, хотя в умелых шелудивых руках способно создавать определённую угрозу пехоте, укрепам и лёгкой бронетехнике.

— боеприпасы HIMARS;

Эти боеприпасы уже стали притчей во языцех благодаря своей точности. Но! Опять же, благодаря контрбатарейной борьбе российских войск, боеприпасы и сами пусковые установки HIMARS уничтожаются быстрее, чем американцы успевают сформировать пакет их поставок.

Приведём небезынтересное мнение военных обозревателей американского издания Foreign Policy:

«Россия сумела развернуть мощнейшую — самую крупную в истории всех современных военных конфликтов — сеть автоматизированных комплексов «Житель», «Свет-КУ», «Леер-3», «Синица».

Плотность установки таких систем — до 10 установок на каждые 20 километров линии соприкосновения. За счет этого фиксировались абсолютно все пуски натовских ракет, особенно из таких систем как HIMARS и MLRS. Огонь оперативно подавлялся, о чем и свидетельствуют данные Минобороны о количестве ликвидированной натовской техники.

Именно эффективность работы российской радиоэлектронной разведки заставила Пентагон отказаться от поставок ВСУ новых наступательных вооружений. Американцы не собираются поставлять ни ракеты большого радиуса действий ATACMS, ни истребители, пишет издание Foreign Policy. Ведь это оружие окажется просто неэффективным, а Россия легко получит доступ к американским технологиям».

— зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow;

Зенитные ракеты морского базирования, не новые и не самые эффективные, но представляющие определённую угрозу. Известно, что на Тайване развёрнуты наземные пусковые установки этих ракет, а на Украине допилили остаточные комплексы «Бук» для стрельбы Sea Sparrow.

— 4 000 авиационных ракет Zuni;

Авиационные неуправляемые ракеты, известные ещё по войне во Вьетнаме. Скорее всего, будут отстреливаться всушниками с джихад-мобилей, что скажется на точности попаданий, проверено практикой. Опять же, количество их небольшое, за пару-тройку дней закончатся.

— около 2 000 противотанковых ракет;

И снова никакой конкретики. Впрочем, если учесть поставки «джавелинов» и NLAW за время войны на Украине, то они чисто количественно могли бы несколько раз уничтожить весь танковый парк Российской армии, но этого почему-то не произошло. Соответственно, и эта позиция погоды на фронте не сделает, но и закрывать глаза на её потенциальную опасность было бы неразумно.

— снайперские винтовки, пулеметы и боеприпасы.

Без комментариев. Обычные расходники войны.

Как видим, в новых поставках Украине американцы продолжают очищать свои хранилища от старья или неоднозначных с точки зрения боевого применения вооружений.

Занимает другой вопрос: какая часть из этого добра будет разворована сразу по прибытии на Украину и выставлено на торги в даркнете? И сколько его попадёт на фронт? Ведь «ленд-лиз» идёт своим чередом, а неистребимый украинский прапорщик продолжает ковать на нём копеечку…