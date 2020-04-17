Последний парад наступает: Белорусская армия не сдается коронавирусу

17.04.2020, Москва, Елена Острякова

Первый случай заражения коронавирусом военнослужащего официально подтвержден министерством обороны Белоруссии. Об этом сообщает портал Tut.by, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Как сообщила официальный представитель МО Белоруссии Наталья Гаврусик, военнослужащий из учебного центра в Печах госпитализирован с пневмонией. У него положительный тест на коронавирус. Его сослуживцев изолировали в палаточном городке на полигоне.

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Учебный центр в Печах – крупнейший в Белоруссии. И хотя, как утверждают в минобороны, заболевший солдат не задействован в параде 9 мая, это не касается всех 4,5 тысяч человек, находящихся в «учебке». Часть из них регулярно вывозят в Минск на репетиции в центре столицы.

Белоруссия – единственная страна, которая до сих пор не отказалась от проведения массовых мероприятия на День Победы. Судя по тому, что президент Александр Лукашенко объявил вчера еще и общенациональный субботник на 25 апреля, от парада он точно не откажется.

Белорусский военный эксперт Егор Лебедок считает, что проведение парада является нарушением устава внутренней службы, который запрещает дислокацию военных «в населенных пунктах, неблагополучных в санитарно-эпидемическом отношении».

«Для проведения парада в Минск переброшены на временное пребывание подразделения из других населенных пунктов Беларуси, при этом, в Минске максимальное число заразившихся коронавирусом», – написал Лебедок в своем телеграм-канале.

Он сомневается в том, что Лукашенко последует примеру президента РФ Владимира Путина и перенесет парад на более позднее время.

«Путину сделать это было легко, поскольку в РФ изначально эпидемия не подвергалась сомнению и принимаются соответствующие меры, в рамках которых перенос парада логичен и не наносит политического ущерба власти. В то же время Лукашенко не считает COVID-19 серьезной угрозой и постоянно это демонстрирует. Поэтому, перенос парада под предлогом предотвращения инфекции – это удар по репутации Лукашенко в предвыборный год, что он себе позволить вряд ли может (он же «не может ошибаться»)», – написал Лебедок.